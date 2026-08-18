مدیرکل امور مالیاتی استان فارس از جهش قابل توجه پروژه‌های مشمول طرح «نشان‌دار کردن مالیات» خبر داد و گفت: امسال ۱۸۱ پروژه در حوزه‌های سلامت، راه و آموزش با اعتباری بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد ریال، آماده انتخاب توسط مودیان مالیاتی استان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا منتظری با اشاره به اجرای طرح «نشان‌دار کردن مالیات» در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: امسال ۱۸۱ پروژه در استان فارس با اعتباری بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد ریال در فهرست پروژه‌های مشمول این طرح قرار گرفته است.

او افزود: سال گذشته ۳۸ پروژه در استان فارس در قالب طرح نشان‌دار کردن مالیات معرفی شده بود و افزایش قابل توجه تعداد پروژه‌ها در سال جاری، ظرفیت بیشتری برای مشارکت مودیان در تأمین مالی طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای استان ایجاد کرده است.

منتظری با بیان اینکه در این طرح، مودیان مشمول می‌توانند محل هزینه‌کرد مالیات خود را از میان پروژه‌های تعیین‌شده انتخاب کنند، گفت: این رویکرد زمینه مشارکت مستقیم مودیان در توسعه زیرساخت‌ها را فراهم می‌کند و به آنان امکان می‌دهد آثار پرداخت مالیات خود را در اجرای پروژه‌های مورد نیاز جامعه مشاهده کنند.

مدیرکل امور مالیاتی فارس با اشاره به تنوع پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در این طرح اظهار کرد: پروژه‌های «نشان‌دار کردن مالیات» در فارس حوزه‌های مختلفی از جمله سلامت، آموزش، حمل‌ونقل، فرهنگ، امور عشایر و میراث فرهنگی را شامل می‌شود.

او ادامه داد: تعمیر و تجهیز بیمارستان‌های استان با اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومان، احداث باند دوم بزرگراه جهرم–لار–بندرعباس با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان، تأمین آب شرب شیراز و اجرای خط انتقال آب از غرب به جنوب شهر با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان و احداث باند دوم محور شیراز–فیروزآباد–جم با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان از جمله پروژه‌های شاخص این طرح در فارس هستند.

منتظری افزود: احداث مراکز بهداشتی روستایی، ایجاد و تکمیل پایگاه‌های امداد جاده‌ای، احداث و تکمیل کتابخانه‌های عمومی، تکمیل و توسعه مدارس، احداث یا تکمیل کارگاه‌های آموزشی و خوابگاه‌های دانشجویی، اجرای طرح‌های ساماندهی عشایر، تکمیل راه‌های عشایری و حفاظت از آثار تاریخی ثبت‌شده نیز در فهرست پروژه‌های مشمول این طرح قرار دارند.

او تأکید کرد: گستره پروژه‌های پیش‌بینی‌شده نشان می‌دهد منابع مالیاتی می‌تواند در بخش‌های مختلف مرتبط با زندگی و رفاه مردم، از توسعه خدمات سلامت و آموزش گرفته تا ارتقای زیرساخت‌های روستایی و عشایری و حفاظت از میراث فرهنگی، هزینه شود.

مدیرکل امور مالیاتی فارس خاطرنشان کرد: مالیات زمانی برای مردم ملموس‌تر می‌شود که آثار آن را در توسعه بیمارستان‌ها، مدارس، راه‌ها، مراکز بهداشتی، کتابخانه‌ها و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز جامعه مشاهده کنند.

منتظری گفت: طرح نشان‌دار کردن مالیات با فراهم کردن امکان انتخاب پروژه، مسیر مشارکت مودیان در توسعه استان را شفاف‌تر کرده است.

او در پایان با اشاره به افزایش تعداد پروژه‌های مشمول این طرح در فارس اظهار کرد: افزایش پروژه‌ها از ۳۸ مورد در سال گذشته به ۱۸۱ پروژه در سال جاری، ظرفیت بیشتری برای مشارکت مودیان در توسعه و تکمیل زیرساخت‌های استان فراهم کرده است و امیدواریم با همراهی آنان، منابع مالیاتی در مسیر اجرای پروژه‌های اولویت‌دار و مورد نیاز مردم فارس به کار گرفته شود.

منبع: امور مالیاتی فارس

برچسب ها: امور مالیاتی فارس ، پروژه
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