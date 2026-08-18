سفیر آمریکا در اراضی اشغالی ادعا کرد ترامپ و نتانیاهو درباره طرح پیشنهادی واشنگتن برای غزه اختلاف نظری ندارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی -مایک هاکبی، سفیر آمریکا در رژیم تروریستی اسرائیل، از طریق پلتفرم رسانه اجتماعی ایکس گفت که هیچ اختلاف نظری بین دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم تروریستی در مورد طرح غزه وجود ندارد.

او در مورد نتایج مذاکرات هیئت آمریکایی با نتانیاهو اظهار داشت که رژیم تروریستی اسرائیل و آمریکا تعهد خود را به اجرای طرح پیشنهادی ترامپ برای جنگ غزه تایید کردند و هیچ اختلاف نظری بین دو طرف در مورد مسائل اصلی این موضوع وجود ندارد.

هاکبی همچنین خاطرنشان کرد که پس از دیدار نتانیاهو با جرد کوشنر، داماد و فرستاده ترامپ چندین گزارش رسانه‌ای به نقل از منابعی مدعی اختلاف نظر بین آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل شدند. او تاکید کرد که ادعاهای مطرح شده در این گزارش‌ها بی‌اساس است.

سفیر آمریکا ادامه داد: «از آنجایی که من چندین ساعت را آنجا (در طول مذاکرات) گذراندم، می‌توانم بگویم که برخی از این نشریات صرفا جعلی هستند. بیشتر گزارش‌ها از هیچ ساخته شده‌اند.»

پیش از این، آکسیوس به نقل از منابع خود گزارش داده بود که مذاکرات چهار ساعته بین نتانیاهو و کوشنر، اختلافات جاری بین آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل را برجسته کرده و نشان داده است که دستیابی به پیشرفت در حل و فصل مناقشه غزه در آینده نزدیک چقدر دشوار خواهد بود.

منبع: خبرگزاری تاس

برچسب ها: نخست وزیر اسرائیل ، جنگ غزه
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۲ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
چون هر دو احمق هستند
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