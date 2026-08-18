رویکردی جدید برای درمان فشار خون بالا

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- فشار خون بالا به عنوان یک عامل خطر اصلی برای بیماری قلبی و سکته مغزی شناخته می‌شود و معمولاً با چندین مکانیسم در بدن مرتبط است، به ویژه فعالیت سیستم عصبی سمپاتیک و سیستم رنین-آنژیوتانسین-آلدوسترون که مسئول تنظیم فشار خون و حجم مایعات در بدن است.

با این حال، یک مطالعه جدید منتشر شده در مجله Communications Biology نشان می‌دهد که مکانیسم دیگری به نام "مسیر‌های تنظیم مجدد التهاب" نیز ممکن است نقش مهمی در فشار خون بالا داشته باشد.

این مسیر‌ها با پایان دادن به پاسخ التهابی زمانی که بدن دیگر به آن نیازی ندارد، عمل می‌کنند و به سیستم ایمنی کمک می‌کنند تا به جای تداوم التهاب که می‌تواند منجر به آسیب بافت‌ها و اندام‌ها شود، به حالت عادی خود بازگردد.

محققانی از موسساتی در استرالیا و سنگاپور آزمایش‌هایی را روی موش‌ها انجام دادند تا رابطه بین این مسیر‌ها و فشار خون بالا را بررسی کنند. آنها یک ترکیب آزمایشی به نام B۱۷ را آزمایش کردند که گیرنده‌های پپتید متصل شونده به فرمالین (FPR) را فعال می‌کند، گیرنده‌هایی که در تنظیم پاسخ سلول‌های ایمنی به التهاب نقش دارند.

آزمایش‌ها نشان داد که این ترکیب به کاهش فشار خون در موش‌های مبتلا به فشار خون بالا، کاهش سفتی آئورت و کاهش تجمع بافت اسکار در قلب و کلیه‌ها کمک می‌کند.

نکته قابل توجه این است که این اثرات حتی با وجود کاهش اندک فشار خون نیز رخ داده است و محققان را به این باور رسانده است که این ترکیب ممکن است با کاهش التهاب و کمک به ترمیم بافت آسیب دیده، مزایایی فراتر از کاهش فشار خون داشته باشد.

این رویکرد با برخی از دارو‌های ضد التهابی که پاسخ ایمنی را سرکوب می‌کنند، متفاوت است، زیرا B۱۷ بر فعال کردن مکانیسم‌های طبیعی بدن که به رفع التهاب پس از عدم نیاز کمک می‌کنند، تمرکز دارد.

محققان گفتند که این یافته‌ها می‌تواند به افزایش درک تعامل بین سیستم‌های عصبی و ایمنی در فشار خون بالا کمک کند و ممکن است راه را برای درمان‌هایی که همزمان مسیر‌های التهابی و عصبی را هدف قرار می‌دهند، هموار کند.

آنها افزودند که فعال کردن گیرنده‌های فرمالین-پپتید می‌تواند یک استراتژی درمانی امیدوارکننده برای کاهش فشار خون بالا و فیبروز مؤثر بر رگ‌های خونی و کلیه‌ها باشد.

با وجود نتایج دلگرم‌کننده، این تحقیق هنوز در مراحل اولیه خود است، زیرا آزمایش‌ها تاکنون محدود به مدل‌های حیوانی بوده است. مطالعات انسانی هنوز برای تأیید اثربخشی و ایمنی این ترکیب مورد نیاز است.

این بدان معنا نیست که ترکیب B۱۷ می‌تواند جایگزین دارو‌های فعلی فشار خون شود، اما اگر مطالعات بعدی اثربخشی و ایمنی آن را در انسان اثبات کنند، می‌تواند در آینده به یک درمان مکمل یا گزینه‌ای برای برخی از بیماران تبدیل شود.

این مطالعه به طور کلی نشان می‌دهد که درمان فشار خون بالا ممکن است در آینده محدود به کاهش اعداد فشار خون نباشد، بلکه ممکن است شامل هدف قرار دادن التهاب مزمن و آسیبی که به قلب، کلیه‌ها و رگ‌های خونی وارد می‌کند نیز باشد.

منبع: مدیکال اکسپرس