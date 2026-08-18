باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - قرعه‌کشی مرحله لیگ نخبگان آسیا مسیر استقلال برای حضور در این رقابت‌ها را مشخص کرد و آبی‌پوشان در هشت مسابقه باید برابر تیم‌هایی از کشور‌های امارات، قطر و ازبکستان قرار بگیرند؛ قرعه‌ای که در میان حریفان استقلال، چند تیم باتجربه و مدعی فوتبال غرب آسیا را پیش روی این تیم قرار داده است.

استقلال در نخستین دیدار خود باید به مصاف العین امارات برود؛ تیمی که سابقه قهرمانی در آسیا را دارد و از حریفان شناخته‌شده فوتبال قاره محسوب می‌شود. شروع مسابقات برابر العین می‌تواند آزمون دشواری برای شاگردان سهراب بختیاری‌زاده باشد.

السد قطر دومین حریف استقلال است؛ تیمی پرافتخار که همواره یکی از مدعیان فوتبال قطر و آسیا بوده و از نظر تجربه بین‌المللی یکی از سخت‌ترین رقبای آبی‌پوشان در این مرحله محسوب می‌شود.

استقلال در سومین بازی برابر شباب‌الاهلی امارات قرار خواهد گرفت و پس از آن باید با نفتچی ازبکستان روبه‌رو شود. نفتچی اگرچه به اندازه برخی دیگر از حریفان استقلال سابقه بین‌المللی ندارد، اما بازی در برابر تیم‌های ازبکستانی به دلیل سبک فیزیکی و شرایط خاص مسابقات در این کشور همواره دشوار است.

الغرافه قطر پنجمین حریف استقلال خواهد بود و پس از آن آبی‌پوشان با الوصل امارات دیدار می‌کنند. الوصل نیز یکی از تیم‌های مطرح فوتبال امارات است و تقابل با این تیم می‌تواند یکی از بازی‌های مهم استقلال در مسیر صعود باشد.

در ادامه، استقلال باید مقابل پاختاکور ازبکستان به میدان برود؛ تیمی که سابقه طولانی در رقابت‌های باشگاهی آسیا دارد و همواره یکی از نمایندگان قابل توجه فوتبال ازبکستان بوده است.

آبی‌پوشان در آخرین دیدار مرحله لیگ نیز برابر الشمال قطر قرار می‌گیرند؛ مسابقه‌ای که با توجه به زمان برگزاری آن می‌تواند اهمیت زیادی در تعیین جایگاه نهایی استقلال داشته باشد.

در مجموع، قرعه استقلال ترکیبی از تیم‌های باتجربه و مدعی و چند رقیب قابل دسترس‌تر را پیش روی این تیم قرار داده است. العین، السد و شباب‌الاهلی را می‌توان در زمره دشوارترین حریفان استقلال دانست، هرچند الغرافه، الوصل و پاختاکور نیز تیم‌هایی نیستند که بتوان به سادگی از کنار آنها عبور کرد.

از سوی دیگر، ترتیب مسابقات نیز اهمیت زیادی دارد؛ استقلال کار را با العین و سپس السد آغاز می‌کند و همین مسئله باعث می‌شود آبی‌پوشان از همان هفته‌های ابتدایی با دو آزمون جدی مواجه شوند. در ادامه، نتایج برابر سایر رقبا می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر صعود استقلال از مرحله لیگ داشته باشد.

در نهایت، استقلال برای صعود باید در هشت مسابقه امتیازات لازم را جمع‌آوری کند و با توجه به سطح متفاوت حریفان، کسب امتیاز برابر تیم‌های مدعی و از دست ندادن امتیازات مقابل رقبای قابل دسترس‌تر، اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت.