باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه فایننشال تایمز به نقل از منابع آگاه فاش کرد که مقام آمریکایی ناظر بر توسعه سالن جنجالی کاخ سفید توسط دونالد ترامپ، تابستان امسال «به عنوان بخشی از یک ماموریت دیپلماتیک آرام» با مقامات کرملین در روسیه گفت‌و‌گو‌هایی داشته است.

این منبع به این روزنامه گفت که به رادنی میمز کوک جونیور، رئیس کمیسیون هنر‌های زیبای آمریکا، گذرنامه دیپلماتیک داده شده و پیش از شرکت در مجمع اقتصادی بزرگ ولادیمیر پوتین در سن پترزبورگ در ماه ژوئن، جلسات توجیهی مفصلی دریافت کرده است. او در آنجا با مقامات کرملین دیدار کرد و یک تیم امنیتی دیپلماتیک به او اختصاص داده شد.

کوک، به عنوان یک عاشق فرهنگ روسیه، سفر خود را به عنوان یک «بازدید فرهنگی» معرفی کرد.

در همین زمینه، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در ماه ژوئن گفت که از هیئتی که به سن پترزبورگ رفته «بی‌اطلاع» است، اما به گفته دو منبع، آمریکا امیدوار بود که فرستادگان غیرمنتظره‌ای مانند کوک بتوانند به شکستن بن‌بست دیپلماتیک بر سر عملیات روسیه در اوکراین کمک کنند.

به گفته یک منبع آگاه، در میان افرادی که کوک با آنها ملاقات کرد، آنتون کوبیاکوف، از دستیاران عالی رتبه پوتین، نیز حضور داشت.

کوک اولین مقام آمریکایی بود که از سال ۲۰۱۸ در مجمع اقتصادی بین‌المللی سن پترزبورگ، یک رویداد بین‌المللی برجسته که با نام «داووس پوتین» شناخته می‌شود، شرکت کرد.

آمریکا یک سال بعد در اعتراض به دستگیری یک تاجر برجسته آمریکایی و همچنین به دلیل عملیات نظامی روسیه در اوکراین، این مجمع را تحریم کرد.

کوک از اظهار نظر در مورد جلساتش با مقامات روسی، اینکه آیا ترامپ از او خواسته است که به ارتباط با آنها ادامه دهد یا خیر، یا اینکه آیا در آینده نزدیک به روسیه باز خواهد گشت، خودداری کرد. او گفت: «درخواست‌های زیادی وجود دارد و ما اکنون در حال بررسی این موضوع هستیم.»

یک مقام آمریکایی گفت که کوک به عنوان رئیس کمیسیون هنر‌های زیبای آمریکا برای ارتقای روابط فرهنگی دوجانبه در مجمع سن پترزبورگ شرکت کرد، اما سفر به روسیه بار نمادین زیادی برای احیای احتمالی دیپلماسی داشت.

کوک در جلسه پرسش و پاسخ با پوتین، «سلام و درود دوست شما، رئیس جمهور ترامپ» را به او ابلاغ کرد و افزود: «ما ایده‌های زیادی برای گفت‌و‌گو بین دو پایتخت در هفته آینده داریم.»

پوتین از کوک تشکر کرد و گفت که او «توپ را به سمت ترامپ برگردانده است». او افزود که کوک یک توپ هاکی از یکی از دوستانش آورده و آن را روی میز رزولوت در دفتر بیضی شکل کاخ سفید گذاشته است، «که باعث خنده ترامپ شد» و «اینگونه پیام منتقل شد».

منبع: المیادین