باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیصد و هشتمین جلسه هیات سرمایه‌گذاری خارجی و پنجمین جلسه در سال ۱۴۰۵، به ریاست حیدری رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و با حضور سایر اعضای هیات سرمایه‌گذاری خارجی شامل وزارت امور خارجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و نمایندگان دستگاه‌های تخصصی ذیربط از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی در محل سالن جهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار گردید.

در این جلسه تعداد ۴۵ درخواست سرمایه گذاری خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله سرمایه گذاری در حوزه صنعتی، معدن، کشاورزی، ارتباطات، بورس اوراق بهادار، تولید انرژی­های تجدیدپذیر و ایجاد نیروگاه خورشیدی، خودرو، موتور سیکلت، بهداشتی، غذایی و خدمات و دیگر بخش‌های صنعتی و از کشور‌های مختلف از جمله روسیه، چین، اندونزی، هلند، بلاروس، ترکیه، امارات متحده عربی، عمان، عراق، پاکستان، افغانستان و ایرانیان مقیم خارج ازکشور، مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا ۴۳ طرح سرمایه گذاری به ارزش ۲۲۰ میلیون دلار به تصویب هیات سرمایه‌گذاری خارجی رسید.

لازم به توضیح است که از ابتدای سال جاری، پنج جلسه هیات سرمایه گذاری خارجی به صورت ماهانه، برگزار شده است که ماحصل این جلسات تصویب قریب به ۲۵۰ طرح سرمایه گذاری خارجی و به ارزش حدود ۲ میلیارد دلار بوده است.