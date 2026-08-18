احتمال دارد سه بازیکن تاثیرگذار تیم فوتبال استقلال در اولین بازی آسیایی این تیم غایب باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در نخستین دیدار خود در مرحله لیگ نخبگان آسیا روز ۲۳ شهریور به مصاف العین امارات خواهد رفت و در این مسابقه سه بازیکن جوان خود را به دلیل حضور در اردوی تیم ملی امید در اختیار نخواهد داشت.
سعید سحرخیزان، امیرمحمد رزاقنیا و اسماعیل قلیزاده بازیکنانی هستند که باید در موعد مقرر خود را به کادر فنی تیم ملی امید معرفی کنند و به همین دلیل نمیتوانند استقلال را در دیدار برابر العین همراهی کنند. همزمانی برنامه اردوی تیم ملی امید با نخستین هفته لیگ نخبگان آسیا باعث شده غیبت این سه بازیکن در بازی افتتاحیه آسیایی استقلال قطعی شود.
این اتفاق در شرایطی رخ میدهد که سحرخیزان، رزاقنیا و قلیزاده در برنامههای فصل جدید استقلال از جمله بازیکنان جوان مورد توجه کادر فنی هستند و غیبت آنها میتواند دست سهراب بختیاریزاده را برای انتخاب ترکیب و استفاده از گزینههای جوان نیمکت تا حدودی ببندد.
استقلال در حالی باید خود را برای این دیدار آماده کند که العین یکی از تیمهای مطرح فوتبال امارات و از حریفان سرسخت آبیپوشان در مرحله لیگ نخبگان آسیا محسوب میشود و بختیاریزاده باید بدون سه بازیکن جوان خود تیمش را برای نخستین آزمون آسیایی فصل آماده کند.