باشگاه خبرنگاران جوان - پس از انتشار تصاویر آسفالت رودخانه الیگودرز نخستین مصاحبه در این خصوص توسط خبرگزاری جمهوری اسلامی با شهردار تهیه و منتشر شد که توجیهاتی در خصوص خشک شدن رودخانه، نبود جریان دائمی آب، وجود سد بالادست برای کنترل سیلابهای فصلی، بوی نامطبوع رودخانه برای شهروندان و استفاده از فضای آسفالت شده برای کاربریهای عمومی شهری ارائه کرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان گفت: عملیات آسفالت بخشی از بستر رودخانه در محدوده شهری بدون اخذ مجوز از وزارت نیرو انجام شده بود که پس از تذکر مکتوب، متوقف شد و موضوع برای بررسیهای کارشناسی در دستور کار قرار گرفت.
علیرضا کاکاوند اظهار کرد: شهرداری در اجرای این عملیات مرتکب اشتباه شده و شرکت آب منطقهای لرستان در این خصوص تذکر مکتوب داده است، ضمن اینکه کارشناسان در حال بررسی ابعاد موضوع هستند.
وی با اشاره به سابقه اجرای عملیات مشابه در این محدوده افزود: مطابق تبصرههای قانون توزیع عادلانه آب، هرگونه دخل و تصرف، ساختوساز، اجرای عملیات عمرانی یا تغییر وضعیت در بستر و حریم رودخانهها باید با اخذ مجوزهای قانونی از وزارت نیرو انجام شود که در این مورد چنین مجوزی دریافت نشده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان تاکید کرد: حتی در مواردی که بستر رودخانه در محدوده شهری قرار داشته باشد، تصمیمگیری و اجرای عملیات در این محدوده باید با رعایت ضوابط وزارت نیرو و هماهنگی و نظارت شرکت آب منطقهای انجام شود.
امکان بازگشت رودخانه به قبل وجود دارد؟
کاکاوند درباره وضعیت فعلی عملیات آسفالت گفت: پس از تذکر شرکت آب منطقهای، عملیات متوقف شده است و کارشناسان موضوع را از نظر فنی و حقوقی بررسی میکنند تا درباره نحوه اقدام بعدی تصمیمگیری شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا آسفالت اجراشده جمعآوری و بستر رودخانه به وضعیت اولیه بازگردانده خواهد شد، توضیح داد: این موضوع هنوز نیازمند بررسی کارشناسی است و ابتدا باید مشخص شود عملیات آسفالت با چه میزان زیرسازی انجام شده و چه اقداماتی در بستر رودخانه صورت گرفته است.
کاکاوند ادامه داد: پس از تکمیل بررسیها و مشخص شدن شرایط موجود، درباره نحوه اصلاح وضعیت و اقدامات لازم تصمیمگیری و نتیجه به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.
وی خاطرنشان کرد: رعایت ضوابط مربوط به بستر و حریم رودخانهها از اهمیت ویژهای برخوردار است و اجرای هرگونه طرح عمرانی در این محدودهها باید پیش از آغاز عملیات، هماهنگی و مجوزهای لازم را داشته باشد.
حال که ادامه عملیات آسفالت رودخانه متوقف شده است باید منتظر ماند تا کارشناسیهای تخصصی صورت گیرد و مشخص شود نظر کدام یک در این طرح کم سابقه صحیح بوده است؟
منبع: آب منطقه ای لرستان