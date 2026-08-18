بانک مرکزی در واکنش به انتشار مطلبی درباره پشتوانه فیزیکی سکوهای برخط خرید و فروش طلا و نقره، هرگونه اظهارنظر از سوی مدیران ارشد و مقامات ذی‌ربط این بانک درباره این موضوع را تکذیب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی انتشار مطلبی در فضای مجازی و انتساب آن به یکی از مدیران ارشد بانک مرکزی، مبنی بر اینکه «پشتوانه فیزیکی پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلا و نقره با کسری مواجه است» و در صورت هجوم کاربران برای دریافت دارایی‌های فیزیکی، این پلتفرم‌ها با خطر ورشکستگی مواجه خواهند شد، بانک مرکزی این ادعا را تکذیب کرد.

در متن تکذیبیه بانک مرکزی آمده است: «هیچ اظهارنظری از سوی مدیران ارشد و مقامات ذی‌ربط بانک مرکزی در خصوص پشتوانه فیزیکی پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلا و نقره صورت نگرفته است و مطلب فوق‌الذکر از سوی این بانک تکذیب می‌شود.»

بانک مرکزی همچنین در توضیح وضعیت فعالیت این سکو‌ها اعلام کرد: «لازم به توضیح است در راستای توسعه ظرفیت خزانه‌داری بانکی برای سکو‌های خرید و فروش آنلاین طلا و نقره، مجوز‌های لازم برای بانک‌های درخواست‌کننده در حال صدور است و فعالیت‌های این بانک‌ها پس از اتصال فنی به سامانه نظارت آغاز می‌شود.»

برچسب ها: بانک مرکزی ، خرید و فروش طلا
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