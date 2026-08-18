فرمانده انتظامی شهرستان نیکشهر گفت:در پی وقوع یک فقره تیراندازی در شهرستان نیکشهر، که باعث رعب و وحشت میان مردم شده بود، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرمانده انتظامی شهرستان نیکشهر گفت: ماموران با اقدامات فنی و پس از هماهنگی‌های لازم موفق به شناسایی و دستگیری ۲ نفر عامل تیراندازی در عملیاتی منسجم شدند.

وی با اشاره به اینکه متهمان انگیزه خود را اختلافات شخصی عنوان کردند، تصریح کرد: مأموران در بازرسی از مخفیگاه آنها یک قبضه سلاح کلت به همراه مهمات مربوطه کشف کردند.

این مقام انتظامی در پایان با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند، خاطرنشان کرد: شهروندان در جمع آوری و تحویل سلاح و مهمات غیرمجاز با پلیس همکاری لازم را داشته باشند و در صورت هرگونه موارد مشکوک موارد را سریعا از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

منبع فراجا