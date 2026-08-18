سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران از بازیکنان این تیم درخواست کرده که به هیچ وجه درگیر حواشی مجازی نشوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی تیم فوتبال استقلال، از بازیکنان این تیم خواسته است در شرایط فعلی خود را درگیر حواشی و اخبار منتشرشده در صفحات مجازی نکنند و تمام تمرکز خود را روی تمرینات و مسابقات پیش‌رو بگذارند. بختیاری‌زاده با توجه به آغاز فصل جدید و برنامه فشرده استقلال، از شاگردانش خواسته است اخبار و حاشیه‌های پیرامون تیم را دنبال نکنند و اجازه ندهند مسائل خارج از زمین روی تمرکز و عملکرد آنها تأثیر بگذارد.

سرمربی استقلال تأکید کرده است که بازیکنان باید فقط به بازی‌های پیش‌رو و موفقیت تیم فکر کنند و با حفظ تمرکز و آرامش، خود را برای ادامه رقابت‌ها آماده کنند. آبی‌پوشان فصل جدید لیگ برتر را با پیروزی پرگل برابر مس شهربابک آغاز کرده‌اند و حالا باید در ادامه رقابت‌ها برای حفظ روند موفقیت خود به میدان بروند.