باشگاه خبرنگاران جوان - در متن پیام مسعود پزشکیان در تقدیر از تلاشهای حجتالاسلام والمسلمین سیدجواد شهرستانی در پیگیری امور خانوادههای شهدای جنگ تحمیلی رمضان خطاب به وی آمده است: در روزهایی که ملت پرافتخار ایران اسلامی در مواجهه با آزمونی دشوار و در عین حال سرنوشتساز ایستادگی نمود؛ مسئولان و خدمتگزاران با ایمان به خدا و احساس مسئولیت متعهدانه خود، برگ زرینی از استقامت و خدمت به مردم را رقم زدند. تلاشهای ارزشمندی که همواره در حافظه تاریخی مردم عزیز این سرزمین ماندگار خواهد بود.
رئیس جمهور عنوان کرد: در این رهگذر؛ تکریم خانوادههای معظم شهداء و پاسداشت مقام والای آنان، جلوهای از روحیه قدرشناسی و ارج نهادن به سرمایههای معنوی و آرمانهای الهی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ادای دین به جایگاه شامخ این عزیزان است.
پزشکیان بیان کرد: ضمن تقدیر از تدابیر مرجع عالی قدر جهان تشیع، حضرت آیتالله العظمی سیدعلی سیستانی (دام ظله العالی) در حمایت بیشائبه از خانوادههای معزز شهدای جنگ تحمیلی رمضان؛ از زحمات قابل تحسین و اقدامات شایسته جنابعالی در پیگیری مسایل آنان صمیمانه تشکر مینمایم.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: بدون شک خدمت به خانوادههای معظم شهداء و گرامیداشت ایثار و از خودگذشتگیشان، توشه گرانبهایی است که اجر دنیوی و اخروی برای جنابعالی به دنبال خواهد داشت. توفیقات روزافزون آن جناب را در مسیر تعظیم شعائر اسلامی و خدمتگزاری خالصانه به مردم از خداوند متعال مسألت دارم.