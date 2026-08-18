باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - علی‌اصغر طهماسبی بر ضرورت حمایت دولت از آموزش‌وپرورش، پیگیری جدی مشکلات مزمن استان، تقویت نیروی انسانی ملی، و توسعه زیرساخت‌های انرژی و مسکن تأکید کرد و گفت: بسیاری از مشکلات با پیگیری هدفمند قابل حل است.

او با انتقاد از نگاه کوتاه‌مدت برخی مدیران افزود: بسیاری از طرح ها و پرونده‌های ۱۸ تا ۳۷ ساله در استان با دقت، حوصله و پیگیری جدی قابل حل بوده‌اند و ما این کار را انجام داده‌ایم.

استاندار پیشنهاد داد که مانند شهرک‌های صنعتی، شهرک‌های آموزشی در فاصله‌ای مشخص از شهر‌ها ایجاد شود تا مشکلات موسسات غیردولتی سامان یابد.