رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: میزان پرداخت مطالبات کشاورزان بر اساس زمان تحویل محصول، از ۳۶ تا ۹۵ درصد متغیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - صیادی رئیس جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به معیشتی بودن بخش قابل توجهی از کشاورزی لرستان، پرداخت به‌موقع مطالبات گندم‌کاران را برای تداوم تولید ضروری دانست و گفت: تاکنون حدود ۱۵ همت از محل خرید گندم وارد استان شده است.

به گفته صیادی، در سال زراعی جاری حدود ۲۳۲ هزار هکتار اراضی دیم و ۴۸ هزار هکتار اراضی آبی زیر کشت گندم قرار داشته و تولید گندم استان حدود ۵۵۰ هزار تن برآورد شده است. همچنین حدود ۴۵۰ هزار تن خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شده که تاکنون حدود ۳۲۰ هزار تن خرید تضمینی انجام شده و حدود ۱۷ تا ۲۰ هزار تن نیز برای تأمین بذر سال آینده خریداری شده است.

وی با بیان اینکه میزان پرداخت مطالبات گندم‌کاران بر اساس زمان تحویل محصول متفاوت بوده است، افزود: برای گندم تحویلی در بازه اول تا پانزدهم اردیبهشت، ۹۵ درصد وجه پرداخت شده؛ این رقم برای تحویل‌های شانزدهم اردیبهشت تا بیستم خرداد ۸۰ درصد، برای بیست‌ویکم خرداد تا هشتم تیر ۶۵ درصد و برای تحویل‌های نهم تیر تا نوزدهم مرداد حدود ۳۶ درصد بوده است.

صیادی از گندم‌کاران خواست به دلیل تأخیر در پرداخت، محصول خود را به سمت خوراک دام هدایت نکنند و گندم را در شرایط نامناسب انبار نکنند، چرا که این محصول مستقیماً با امنیت غذایی مردم ارتباط دارد.