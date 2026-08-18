باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - فاطمه مقصودی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عصر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه درباره ضرورت افزایش حقوق متناسب با تورم گفت: تعیین میزان افزایش حقوق در ابتدای امسال بر اساس فرضیات و شرایط کشور در آن زمان در نظر گرفته شد و باید با توجه به شرایط تورمی فعلی، ترجیحا از طریق راهکارهای غیرنقدی، از جمله کالابرگ یا بنکارتها، از مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه حمایت کرد.
نماینده مردم بروجرد در مجلس اظهار کرد: تورم، بهویژه در شرایطی که جنگ به کشور تحمیل شد، موضوعی است که شاهد آن هستیم؛ با این حال، مجلس در حمایت از معیشت مردم، نه به دنبال اتخاذ تصمیمات بدون پشتوانه است و نه میتواند نسبت به وضعیت سفره مردم بیتفاوت باشد، بلکه خواستار آن است که سفره مردم و معیشت آنان مورد توجه باشد.
مقصودی بیان کرد: کالابرگ باید به صورت کالا ارائه شود، چراکه پول نقد با افزایش تورم بهتدریج اثر خود را از دست میدهد. هرچه قدرت خرید مردم بیشتر باشد، عرضه نیز افزایش خواهد یافت و تاثیر خود را در رشد تولید هم میگذارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره واردات خودرو گفت: تداوم وضعیت فعلی در حوزه خودرو، انحراف از اصل کیفیت و حقوق مصرفکننده است.
وی افزود: حمایت حاکمیت از صنعت خودرو نباید بدون قید و شرط باشد و باید کیفیت خودرو مورد توجه قرار گیرد. اصلاح کیفیت خودرو و باز گذاشتن درهای کشور به روی بازارهای جهانی، ضروری است و باید رقابت در بازار خودرو وجود داشته باشد. برخورداری از خودروی امن و سالم، از حقوق شهروندی است.
مقصودی همچنین درباره موضوع کالابرگ، گفت: مشکل اصلی، بودجه و حمایت نقدینگی و منابع مالی است؛ چراکه تورم در حال افزایش است و با افزایش قیمت کالاها، دیگر نمیتوان همان کالاهای قبلی را با اعتبار کالابرگ خریداری کرد؛ بنابراین دولت باید سازوکاری ارائه کند تا مشخص شود منابع مورد نیاز از کدام محل و به چه شکلی تأمین و پرداخت شود.
وی افزود: کالابرگ باید به دست مردم برسد، اما سازوکار و چگونگی اجرای آن باید اصلاح شود. برای تعدیل بازار و اینکه مصرفکننده بتواند به کالا دسترسی داشته باشد، باید تصمیمگیری مناسبی در این زمینه انجام شود.
مقصودی درباره تأخیر در پرداخت مطالبات فروشگاهها بابت اجرای طرح کالابرگ نیز گفت: جلسهای با آقای همتی داشتیم و موضوع پرداخت نشدن مطالبات فروشگاههایی که کالابرگ ارائه میکنند، مطرح شد. قرار بود هم پول گندم کشاورزان و هم مطالبات فروشگاهها بابت کالاهایی که با کالابرگ خریداری شده بود، پرداخت شود، اما به دلیل شرایط جنگی نتوانستیم طبق برنامهریزی قبلی و تأمین منابع عمل کنیم و پرداختها عقب افتاد. انشاءالله دولت درصدد است هرچه سریعتر این مطالبات را پرداخت کند و مجلس نیز این موضوع را دنبال میکند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تصمیم دولت برای اختصاص کالابرگ به هر ۱۰ دهک، گفت: اینکه هر ۱۰ دهک مشمول کالابرگ شوند، تصمیم درستی نبود و باید این روند اصلاح شود. دهک دهم از رفاه و توانمندی خرید برخوردار است و دریافت کالابرگ برای آن تفاوت چندانی ایجاد نمیکند، اما همین حمایت برای دهکهای پایین میتواند تأثیر قابل توجهی داشته باشد.
نماینده مردم بروجرد در مجلس بیان کرد: نمایندگان نیز نسبت به این موضوع انتقاد کردهاند و باید دوباره به سمت حمایت هدفمند از دهکهای پایین درآمدی حرکت کنیم تا منابع محدود دولت به کسانی اختصاص پیدا کند که بیشترین نیاز را دارند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تأکید بر اینکه مجلس اجازه اجرای طرحهای بدون پشتوانه را به دولت نمیدهد، گفت: برای اینکه بتوانیم تغییر قیمت در بنزین داشته باشیم، میبایست جامعه اقناع شود و فرصت و بستر لازم برای اجرای این تصمیم آماده شود.
وی افزود: اصلاح قیمت بنزین یک موضوع چندبعدی است و تأثیر بسزایی در شاخصها و حتی ناوگان حملونقل دارد و میتواند در بخشهای دیگر نیز آثار قابل توجهی ایجاد کند.
مقصودی ادامه داد: اگر دولت بخواهد قیمت بنزین را تغییر دهد، مجلس اجازه این کار را نخواهد داد، چراکه سازوکار آن مهیا نیست و جامعه پذیرش لازم را ندارد.
وی ادامه داد: در رابطه با کاهش سهمیهها، جلوگیری از قاچاق بنزین و مواردی از این قبیل نیز باید موضوعات مختلف مدنظر قرار گیرد و میبایست با یک تصمیم عاقلانه و تأثیرگذار بتوانیم از هدررفت بنزین جلوگیری کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: تنها کشوری هستیم که بنزین در آن نسبت به جاهای دیگر ارزان است، اما با شرایط امروز معیشتی مردم نمیشود صرفاً با توجه به این موضوع تصمیمگیری کرد. باید متغیرهای زیادی را در نظر گرفت؛ این مسئله تکبعدی نیست و باید نشست و تصمیم گرفت که چه عددی میتواند قیمت بنزین را تغییر دهد.
مقصودی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد دولت در حوزههای مختلف، گفت: دولت در زمینه مدیریت نیروهای نظامی و انتظامی، تأمین کالاهای اساسی، مدیریت انرژی و دفاع و حمایت از نیروهای دفاعی و امنیتی کشور، عملکرد و تابآوری قابل قبولی داشته است.
وی درباره عملکرد دولت در مدیریت بازار تأمین کالاهای اساسی، مدیریت انرژی و دفاع از نیروهای دفاعی و امنیتی کشور، اظهار کرد: این سه محور از جمله حوزههایی بود که دولت در آنها عملکرد قابل قبولی داشت.
وی تأکید کرد: برای حفظ امنیت کشور، نیاز داریم رضایتمندی مردم را به همراه دولت داشته باشیم. مجلس تا جایی از دولت دفاع میکند که خط قرمزها مشخص باشد و امنیت کشور مدنظر قرار گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: حمایت مجلس از دولت تا جایی است که دولت بر مدار امنیت و اقتدار کشور، رضایتمندی مردم و اجرای قوانین حرکت کند و مجلس نیز از دولت پشتیبانی میکند. جایی هم که انحراف از قانون باشد، شأن نظارتی مجلس حاکم خواهد بود.
نماینده مردم بروجرد در مجلس با اشاره به نقش نیروهای مسلح و حمایت از آنان اظهار کرد: یکی از نادرترین اتفاقات تاریخ بشریت رخ داده است. نمیگوییم فقط در ایران، اما اینکه مردم اینقدر پای کار نظامشان باشند، اینقدر پای کار تمامیت ارضی خود باشند و اینقدر در مقابل دشمن قوی، قدرتمند و با ثباتقدم بایستند، از جمله مسائلی است که همه شما میدانید.
مقصودی ادامه داد: تأمین کالاهای اساسی، مدیریت انرژی و حمایت از نیروهای مسلح، سه محوری بود که دولت بهخوبی از عهده آنها برآمد. این وضعیت باید از حالت پدافندی خارج شود و به یک حالت پایدار در جامعه تبدیل شود؛ یعنی ما نیاز داریم که این موضوع به ثبات اقتصادی در جامعه و مهار تورم بهصورت پایدار منجر شود.
نماینده مردم بروجرد در مجلس همچنین در پاسخ به سوالی درباره انتشار اخباری درباره تعطیلی کارخانه نساجی بروجرد، گفت: آنچه در اخبار شنیدید، شیطنت است. این کارخانه فعال و سرپا و جزو واحدهای فعال کشور است و نساجی بروجرد یک برند ملی است. اینگونه واحدهای تولیدی حتی اگر دولت برای آنها هزینه کند، باید حفظ شوند.
مقصودی گفت: با پیگیریهای فرادستی و مسئولان، کارخانه سرحال است. ما ناوگان تمام دستگاهها و ماشینآلات نساجی را عوض کردیم؛ بنابراین کارخانه بهروز و سرحال است و حدود هزار کارگر دارد. البته الان با ۳۰ درصد ظرفیت کار میکند و برنامه این است که به ۸۰ درصد ظرفیت برسد.
وی افزود: کشور دو جنگ را پشت سر گذاشته است. پتروشیمی و مواد اولیه برخی از کارخانهها مورد حمله قرار گرفت و مدتی به خاطر این شرایط تعدیل نیرو داشتیم، اما دوباره نیروها به کار برگشتند و کارخانه در حال فعالیت است.
مقصودی تأکید کرد: قدرت هر کشور به اقتصاد آن است و اقتصاد نیز به همین کارخانهها و واحدهای تولیدی وابسته است. باید از واحدهای تولیدی حمایت کنیم. رهبر شهید بارها بر حمایت از تولید داخل تأکید کردند و این موضوع جزو سرفصلهای همه ما مسئولان است؛ بنابراین اجازه نمیدهیم این چالشها به واحدهای تولیدی آسیب بزند یا کسانی با شیطنت باعث تعطیلی این کارخانهها شوند. اجازه نمیدهیم به خواستههای خود برسند و تعطیلی کارخانهها خط قرمز ماست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: امروز دشمن با تمام ابزارهای خود به جنگ ما آمده و این یک جنگ وجودی است؛ از تحریم گرفته تا محاصره، دزدی دریایی، تهدید و ایجاد کمبود مواد اولیه. امروز باید صدای واحدی از ایران بیرون بیاید و آن وحدت و وفاق ملی و یکپارچه بودن مردم و حاکمیت است. دولت در صف اول مدیریت اجرایی قرار دارد و با چالشها مقابله میکند.
عضو فراکسیون زنان مجلس با اشاره به نقش نمایندگان زن در مجلس اظهار کرد: ما نمایندگان زن و بانوان مجلس مادرانه کار میکنیم، چون هدف، فکر و ذهن ما متفاوت است و در طول تاریخ خدمتهای صادقانه ما میماند.
مقصودی تأکید کرد: باید صادقانه خدمت کنیم و تا آخرین لحظه کنار مجلس و دولت باشیم، در مقابل دشمن بایستیم و بجنگیم و موفقیت ما در این مسیر حتمی است.