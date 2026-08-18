باشگاه خبرنگاران جوان - سعیدرضا رحمانی در آیین توزیع این بسته‌ها اظهار کرد: این اقدام در چارچوب ایفای مسئولیت‌های اجتماعی بانک رفاه کارگران و با مشارکت کارکنان بانک در استان انجام شده است.

وی افزود: بانک رفاه کارگران در کنار مأموریت‌های بانکی، اجرای برنامه‌های مسئولیت اجتماعی را نیز دنبال می‌کند و در سیستان و بلوچستان، حمایت از طرح‌های آموزشی، ورزشی و معیشتی را در دستور کار دارد.

مدیر امور شعب بانک رفاه کارگران سیستان و بلوچستان ادامه داد: مشارکت در ساخت و تکمیل مدرسه چهارکلاسه شهدای بانک رفاه کارگران در بوگان قصرقند از جمله اقدامات این بانک است که با همکاری سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس انجام شده و در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد.

رحمانی گفت: مشارکت در احداث ۲۰ زمین چمن مصنوعی در نقاط مختلف استان، توزیع اقلام ورزشی و نوشت‌افزار و حمایت از طرح‌های عام‌المنفعه نیز از دیگر برنامه‌های بانک رفاه کارگران در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی است.

وی از همراهی دستگاه‌های اجرایی و مجموعه بسیج سپاه در اجرای برنامه‌های اجتماعی بانک رفاه کارگران قدردانی کرد و افزود: پیگیری طرح‌های جدید در این حوزه در استان ادامه دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان نیز در این آیین گفت: اعتماد جامعه کار و تولید مهم‌ترین پشتوانه بانک رفاه کارگران است و حفظ این سرمایه به تداوم خدمت‌رسانی مناسب این مجموعه بستگی دارد.

اله‌نظر شه‌بخش اظهار کرد: بانک رفاه کارگران با هدف حمایت از تولید، اشتغال و اقشار کم‌برخوردار شکل گرفته و در طول فعالیت خود به کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان خدمات ارائه کرده است.

وی افزود: بانک رفاه کارگران در سیستان و بلوچستان می‌تواند به عنوان یکی از بازوهای اجرایی مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حمایت از جامعه کار و تولید و اجرای برنامه‌های اجتماعی نقش‌آفرینی کند.

شه‌بخش با قدردانی از تلاش مدیران و کارکنان بانک رفاه کارگران در استان گفت: اعتماد مردم و جامعه هدف سرمایه اصلی این بانک است و استمرار خدمت‌رسانی مطلوب، زمینه حفظ و تقویت این اعتماد را فراهم می‌کند.

منبع تعاون کار و رفاه اجتماعی استان