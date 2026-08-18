باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمهدی موسوی اجاق معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد قشم گفت: پذیرش همزمان پنج مقاله از ژئوپارک جهانی قشم در این رویداد، اتفاقی کمسابقه برای این مجموعه به شمار میرود و بیانگر ظرفیتهای علمی، اجرایی و تجربی قشم در زمینه مدیریت ژئوپارک، توسعه اجتماعی و حرکت در مسیر توسعه پایدار است.
وی ادامه داد: مقالات پذیرفتهشده در سه محور اصلی حکمرانی و مدیریت ژئوپارک، توسعه اجتماعی و محلی و موضوعات ویژه ژئوپارکها قرار گرفتهاند و قرار است در جریان برگزاری این رویداد بینالمللی به صورت شفاهی ارائه شوند.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد قشم اظهار کرد: محتوای این مقالات بر پایه تجربهها و فعالیتهای علمی و اجرایی ژئوپارک جهانی قشم شکل گرفته و موضوعاتی همچون مشارکت جوامع محلی، اقتصاد و گردشگری، آموزش میراث زمینشناختی، توسعه پایدار و افزایش تابآوری سرزمینی را مورد توجه قرار داده است.
موسوی اجاق گفت: حضور نمایندگان ژئوپارک جهانی قشم در این کنفرانس، زمینهای برای معرفی تجربههای این ژئوپارک در سطح بینالمللی، تبادل دانش و تجربه با متخصصان و مدیران ژئوپارکهای مختلف جهان و همچنین گسترش ارتباطات حرفهای در حوزه ژئوپارکها فراهم میکند.
از اقتصاد محلی تا آموزش میراث زمینشناختی
نخستین مقاله پذیرفتهشده با عنوان تأثیر تلاقی بحرانهای خارجی و فصلیبودن گردشگری بر اقتصاد محلی در ژئوپارک جهانی قشم (۲۰۱۴–۲۰۲۵) به بررسی پیوند میان تحولات اثرگذار بر گردشگری و شرایط اقتصادی جوامع محلی در یک بازه زمانی مشخص میپردازد.
مقاله دوم با عنوان ژئوپارک جهانی قشم بهعنوان مدلی برای نشان دادن قدرت چارچوب ژئوپارک در دستیابی به اهداف توسعه پایدار، تجربه قشم را از منظر ظرفیتهای موجود در چارچوب ژئوپارک برای پیشبرد اهداف توسعه پایدار مورد توجه قرار داده است.
مقاله دیگری که برای ارائه در این رویداد پذیرفته شده، سنجش ظرفیت توسعه گردشگری با تأکید بر بازیهای بومی و محلی در محدوده ژئوپارک جهانی قشم نام دارد و در آن موضوع بازیهای بومی و محلی در پیوند با ظرفیتهای گردشگری منطقه مورد بررسی قرار گرفته است.
چهارمین مقاله با عنوان ارتباط دادن کودکان، زمین و درختان خرما از طریق رویکردی نوین به آموزش میراث زمینشناختی و فرهنگ بومی در ژئوپارک جهانی قشم، بر پیوند میان آموزش، میراث زمینشناختی، فرهنگ بومی و عناصر شاخص محیطی و اجتماعی جزیره تمرکز دارد.
پنجمین مقاله نیز با عنوان نوآوری در حکمرانی مشارکتی مبتنی بر مکان برای تابآوری سرزمینی: شبکه همیاران ژئوپارک (GPN) در ژئوپارک جهانی قشم، تجربه شبکه همیاران ژئوپارک را از منظر مشارکت و حکمرانی مبتنی بر مکان و نقش آن در موضوع تابآوری سرزمینی بررسی میکند.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد قشم با اشاره به تنوع موضوعی مقالات پذیرفتهشده بیان کرد: این آثار صرفاً به معرفی ظرفیتهای زمینشناختی قشم محدود نیستند و بخشهایی از تجربههای اجرایی ژئوپارک در حوزههای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و مدیریتی را نیز دربرمیگیرند.
وی افزود: یکی از محورهای مهم فعالیت ژئوپارک جهانی قشم، توجه به جوامع محلی و ظرفیتهای موجود در این جوامع است و بخشی از مقالات پذیرفتهشده نیز به همین موضوع اختصاص دارد.
موسوی اجاق ادامه داد: موضوع گردشگری و ارتباط آن با اقتصاد محلی، استفاده از ظرفیت بازیهای بومی و محلی، آموزش میراث زمینشناختی و فرهنگ بومی به کودکان و همچنین تجربه حکمرانی مشارکتی، مجموعهای از موضوعات مرتبط با مأموریتهای ژئوپارک جهانی قشم را تشکیل میدهد.
وی اظهار کرد: مستندسازی این تجربهها و ارائه آنها در مجامع تخصصی بینالمللی، امکان انتقال دانش و تجربه قشم به دیگر ژئوپارکها و در مقابل بهرهگیری از تجربههای سایر ژئوپارکهای عضو شبکه را فراهم میکند.
موسوی اجاق گفت: ژئوپارک جهانی قشم در این رویداد تلاش خواهد کرد بخشی از تجربههای بهدستآمده در مسیر فعالیتهای علمی و اجرایی خود را در اختیار جامعه تخصصی ژئوپارکها قرار دهد.
کنفرانس APGN ۲۰۲۶ در مالزی برگزار میشود
نهمین کنفرانس و سمپوزیوم شبکه ژئوپارکهای آسیا ـ اقیانوسیه (APGN ۲۰۲۶) شهریورماه ۱۴۰۵ به میزبانی ژئوپارک جهانی لنکاوی در مالزی برگزار میشود و مقالات پذیرفتهشده ژئوپارک جهانی قشم در سه محور حکمرانی و مدیریت ژئوپارک، توسعه اجتماعی و محلی و موضوعات ویژه ژئوپارکها ارائه خواهد شد.
این رویداد، بستری برای گردهمایی متخصصان، مدیران و فعالان حوزه ژئوپارکها در منطقه آسیا ـ اقیانوسیه و ارائه تجربههای علمی و اجرایی مرتبط با حفاظت از میراث زمینشناختی، توسعه پایدار و نقش جوامع محلی است.
بر اساس اعلام یونسکو، ژئوپارکهای جهانی این سازمان از میراث زمینشناختی در پیوند با دیگر ابعاد میراث طبیعی و فرهنگی برای افزایش آگاهی درباره مسائل مهم جامعه، از جمله استفاده پایدار از منابع زمین، مقابله با پیامدهای تغییر اقلیم و کاهش خطرات طبیعی استفاده میکنند.
ژئوپارک جهانی قشم نیز در فهرست ژئوپارکهای جهانی یونسکو قرار دارد و نام آن در فهرست رسمی برنامه علوم زمین و ژئوپارکهای بینالمللی این سازمان با عنوان Qeshm Island UNESCO Global Geopark ثبت شده است؛ این ژئوپارک در سال ۲۰۱۷ در این فهرست قرار گرفت.
ژئوپارک جهانی قشم در چارچوب فعالیتهای خود، موضوعات مرتبط با میراث زمینشناختی و طبیعی جزیره را در کنار میراث فرهنگی و ظرفیتهای جوامع محلی دنبال میکند و پذیرش پنج مقاله در APGN ۲۰۲۶، بخشهایی از تجربههای علمی و اجرایی این مجموعه را در معرض ارائه و تبادل نظر با جامعه تخصصی ژئوپارکهای آسیا ـ اقیانوسیه قرار میدهد.
در مجموع، پنج مقاله پذیرفتهشده قشم طیفی از مسائل مرتبط با اقتصاد محلی، گردشگری، توسعه پایدار، بازیهای بومی و محلی، آموزش میراث زمینشناختی و فرهنگ بومی و حکمرانی مشارکتی را پوشش میدهد و قرار است تجربههای مرتبط با این حوزهها در نهمین کنفرانس و سمپوزیوم شبکه ژئوپارکهای آسیا ـ اقیانوسیه در مالزی ارائه شود.