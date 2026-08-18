باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مسئول گشت و بازرسی حملونقل عمومی مرکز استان لرستان درباره آخرین وضعیت ناوگان حملونقل عمومی، بهویژه تاکسیرانی خرمآباد، توضیحاتی ارائه کرد.
در این گفتوگو، یکی از مهمترین مطالبات مطرحشده، فعالیت برخی تاکسیها بهصورت دربستی در ساعات اوج شلوغی شهر بود؛ موضوعی که میتواند دسترسی شهروندان به خدمات حملونقل عمومی را با مشکل مواجه کند.
مسئول گشت و بازرسی حملونقل عمومی مرکز استان با اشاره به ضرورت نظارت بر عملکرد ناوگان، بر پیگیری تخلفات و رسیدگی به شکایتهای شهروندان تأکید کرد و از مردم خواست موارد مربوط به دریافت کرایه اضافه یا تخلفات رانندگان را از طریق سامانه ۱۳۷ گزارش کنند تا موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
فرسودگی ناوگان؛ چالش دیگری که همچنان پابرجاست
فرسودگی بخشی از تاکسیهای فعال در خرمآباد، دیگر موضوع مطرحشده در این گفتوگو بود. با توجه به عمر بالای برخی خودروها، ضرورت نوسازی و خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حملونقل عمومی مورد تأکید قرار گرفت.
در این میان، توجه به شرایط اقتصادی رانندگان تاکسی نیز از مطالبات مهم مطرحشده بود؛ رانندگانی که خودرو، ابزار اصلی امرار معاش آنهاست و افزایش هزینههای نگهداری و تعمیرات، فشار مضاعفی بر معیشت آنان وارد کرده است.
لزوم حمایت بیشتر از رانندگان تاکسی
تأمین لاستیک و باتری، دسترسی به تسهیلات و امکان تعمیر و نگهداری خودرو با هزینههای مناسب از جمله دغدغههایی است که رانندگان تاکسی با آن مواجه هستند.
در این گفتوگو همچنین بر ضرورت همراهی بیشتر اتحادیه تاکسیرانی با رانندگان و توجه به مشکلات معیشتی آنان، بهویژه در شرایط اقتصادی کنونی، تأکید شد.
توزیع عادلانه تاکسی در مناطق مختلف شهر
یکی دیگر از مطالبات مطرحشده، ضرورت توزیع عادلانه خدمات تاکسیرانی در مناطق مختلف خرمآباد بود. بر اساس این مطالبه، برخی مناطق و مسیرهای حاشیهای شهر، از جمله محدودههایی مانند کوی فلسطین، قاضیآباد، پشت بازار و شمشیرآباد، نیازمند توجه بیشتر در زمینه پوشش خدمات تاکسی هستند.
در پایان این گفتوگو بر ضرورت همکاری همزمان مردم، رانندگان، اتحادیه تاکسیرانی و دستگاههای نظارتی برای ارتقای کیفیت حملونقل عمومی، رعایت حقوق مسافران و حمایت از رانندگان تأکید شد.