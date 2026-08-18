مجموعه مستند «بدرقه تا بهشت» به کارگردانی و تهیه کنندگی میلاد امینی‌موحد، از امشب سه‌شنبه شب ۲۷ مرداد روی آنتن شبکه افق سیما می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجموعه مستند کوتاه هفت‌قسمتی «بدرقه تا بهشت» به کارگردانی و تهیه کنندگی میلاد امینی‌موحد، از امشب سه‌شنبه شب ۲۷ مرداد روی آنتن شبکه افق سیما می‌رود. این مستند روایتی از حال‌وهوا و شرایط آیین تشییع رهبر شهید در کشور عراق است؛ روایتی که مسیر نجف تا کربلا و حضور گسترده مردم در این مراسم را به تصویر می‌کشد.

میلاد امینی‌موحد در «بدرقه تا بهشت» به سراغ افرادی رفته است که هر یک در این آیین نقشی داشته‌اند؛ از مسئولان و خادمان برگزاری مراسم تا صاحبان موکب‌هایی که میزبان زائران و مهمانان رهبر شهید بوده‌اند.

این مجموعه در هفت قسمت با عناوین «حساب‌شده»، «زائری از تلعفر»، «طلوع نجف»، «قرار آخر»، «عشق حسینی» و «نذر هنر» تولید شده و از امشب، سه‌شنبه ۲۷ مرداد، ساعت ۲۰:۲۰ از شبکه افق سیما پخش خواهد شد.

«بدرقه تا بهشت» محصول مرکز هنری رسانه‌ای نهضت است.

برچسب ها: تشییع پیکر ، رهبر شهید انقلاب ، مستند
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