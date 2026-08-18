با پایان برداشت ۴۰ هزار تن سیب بهاره در فارس، برداشت ارقام تابستانه این محصول در سطح ۹۲۰ هکتار آغاز شد؛ بر اساس برآوردهای انجام‌شده، تولید سیب استان در سال جاری به بیش از ۳۸۰ هزار تن خواهد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی اکبر کاری گفت: با پایان یافتن برداشت موفقیت‌آمیز سیب‌های بهاره در استان فارس، عملیات برداشت ارقام تابستانه این محصول باغی در سطح ۹۲۰ هکتار آغاز شد و انتظار می‌رود، حدود ۱۶ هزار تن سیب تابستانه از باغ‌های استان برداشت شود.

کارشناس میوه‌های دانه‌دار مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس بیان کرد: برداشت سیب‌های بهاره در سطح ۲ هزار و ۳۰۴ هکتار و تولید ۴۰ هزار تن محصول پایان یافت و برداشت ارقام تابستانه شروع شد.

او گفت: استان فارس با دارا بودن ۲۱ هزار و ۳۳۱ هکتار زیر کشت سیب، رتبه چهارم سطح زیرکشت این محصول را در سطح کشور به خود اختصاص داده است.

کاری در ادامه با اشاره به مناطق پیشرو در تولید این محصول، شهرستان‌های سپیدان، اقلید، شیراز، آباده و مرودشت را به ترتیب دارای بیشترین سطح زیرکشت و تولید سیب در استان معرفی کرد.

او عنوان کرد: محصولات باغ‌های سیب استان فارس علاوه بر تأمین نیاز داخلی شهرستان‌های مختلف، به استان‌های همجوار و به‌ویژه استان تهران صادر می‌شود که نشان‌دهنده کیفیت و جایگاه اقتصادی این محصول در منطقه است.

بر اساس برآورد‌های علمی و میدانی، پیش‌بینی می‌شود در سال جاری بالغ بر ۳۸۰ هزار تن سیب از ارقام مختلف شامل بهاره، تابستانه و پاییزه از جمله گلاب بهاره، گلاب کهنز، ترش مصری، گلاب تابستانه، گالا، گلدن دلیشز، رد دلیشز، گرانی اسمیت و فوجی از استان فارس برداشت شود. این میزان تولید، استان فارس را در جایگاه رتبه سوم تولید سیب در کل کشور قرار می‌دهد.

کارشناس جهاد کشاورزی فارس در پایان به چالش‌های پیش روی باغداران اشاره کرد و افزود: آفات‌هایی نظیر سوسک سرشاخه خوار، انواع شپشک‌ها، کرم سیب و بیماری‌های قارچی، در کنار پیامد‌های تغییرات اقلیمی مانند خشکسالی و افزایش دما، از عوامل اصلی تهدیدکننده نگهداری و توسعه باغ‌های سیب محسوب می‌شوند.

کارشناس میوه‌های دانه‌دار مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس اظهار کرد: برای توسعه پایدار این بخش، ایجاد صنایع فرآوری و تبدیلی در استان فارس از جمله الزامات حیاتی و ضروری است.

منبع: جهاد کشاورزی فارس

برچسب ها: مدیریت باغبانی ، جهاد کشاورزی فارس ، تولید سیب
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