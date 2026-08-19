نماینده مجلس می‌گوید کاهش هزینه‌های درمان، توسعه و تجهیز مراکز درمانی و دسترسی عادلانه‌تر به خدمات باید از اولویت‌های سازمان تامین اجتماعی باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - بابک رضازاده عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به گستردگی جامعه تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی گفت: تامین اجتماعی فقط یک مجموعه بیمه‌ای نیست و بخش مهمی از خدمات درمانی جامعه را نیز برعهده دارد بنابراین یکی از اولویت‌های مهم این سازمان باید ارتقای کیفیت خدمات درمانی و تسهیل دسترسی بیمه‌شدگان و بازنشستگان به این خدمات باشد.

نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس اظهار کرد: بسیاری از بیمه‌شدگان و بازنشستگان در کنار دغدغه‌های معیشتی با هزینه‌های بالای درمان نیز مواجه هستند و سازمان تامین اجتماعی باید در چارچوب امکانات و منابع خود برای کاهش هزینه‌های پرداختی از جیب مردم و افزایش کیفیت خدمات درمانی برنامه داشته باشد.

این نماینده مجلس می‌گوید توسعه و تجهیز مراکز درمانی تامین اجتماعی به‌ویژه در شهرستان‌ها اهمیت زیادی دارد. در برخی مناطق، بیمه‌شدگان برای دریافت خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی ناچار به مراجعه به شهرهای بزرگ هستند و این موضوع علاوه بر افزایش هزینه‌های درمان، رفت‌وآمد و زمان بیشتری را نیز به آنها تحمیل می‌کند.

رئیس جدید سازمان تامین اجتماعی می‌تواند تحول‌آفرین باشد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بیان کرد: مدیریت منابع، جلوگیری از هزینه‌های غیرضروری و افزایش بهره‌وری در کنار استفاده درست از ظرفیت‌های اقتصادی سازمان می‌تواند به پایداری بیشتر تامین اجتماعی کمک کند. اگر منابع به شکل مناسبی مدیریت شوند، امکان برنامه‌ریزی بهتر برای خدمات بیمه‌ای و درمانی نیز فراهم خواهد شد.

نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس بر ضرورت توجه به بازنشستگان تاکید کرد و گفت: بازنشستگان بخش مهمی از جامعه تحت پوشش تامین اجتماعی هستند و مسائل آنها فقط به پرداخت مستمری محدود نمی‌شود. خدمات درمانی، بیمه تکمیلی، دسترسی به مراکز درمانی و حمایت‌های اجتماعی نیز باید در سیاست‌گذاری‌های سازمان مورد توجه قرار گیرد.

رضازاده با اشاره به انتصاب غلامحسین محمدی به‌عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: محمدی مدیر جوان و با سابقه مدیریتی در سازمان فنی و حرفه‌ای است که می‌تواند از این تجربه در سازمان تامین اجتماعی استفاده کند و تحول‌آفرین باشد.

 

برچسب ها: تامین اجتماعی ، مراکز درمانی
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