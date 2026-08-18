دکترای تخصصی فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: اشعه فرابنفش خورشید، عامل پیری زودرس، سرطان و چین و چروک پوست است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی مقدم- نوید ظفری قدیم دکترای تخصصی فیزیک پزشکی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: افراد در هنگام انجام فعالیت‌های روزمره در معرض انواع پرتو‌های مختلف از جمله تشعشات فرابنفش خورشید قرار می‌گیرند که مستقیم یا غیر مستقیم بر سلول بافت‌های بدن تاثیر می‌گذارند.

به گفته وی پرتو‌های فرابنفش بر اساس انرژی شان به انواع مختلفی طبقه بندی می‌شوند. نوع A بدون جذب در لایه‌های زمین، منجر به چین و چروک پوستی، پیری زودرس پیری و و احتمالا در طولانی مدت سبب بروز سرطان خواهد شد.

ظفری قدیم افزود: پرتو‌های نوع B عوارضی مانند آفتاب سوختگی پوست و آسیب قرنیه چشم را به همراه خواهد داشت.

او تاکید کرد: افراد در ساعات ۱۰ صبح تا ۴ عصر در معرض مستقیم نور خورشید قرار نگیرند.