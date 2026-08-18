دبیر شورای عالی امنیت ملی با خانواده شهید علی لاریجانی دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی با خانواده شهید علی لاریجانی دیدار کرد. 

برچسب ها: محسن رضایی ، علی لاریجانی
خبرهای مرتبط
محسن رضایی: به نظم پساآمریکایی در خلیج فارس خوش آمدید
محسن رضایی: وحدت ملی و همبستگی مردم و مسئولان ضرورت راهبردی است
محسن رضایی: آمریکا جنگ را تمام کند و پول‌های مسدودی ایران را بپردازد
پیام دبیر شورای‌عالی امنیت ملی به فرمانده معظم کل قوا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۴ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
روحشان شاد مرد نجیب وبی ادعای جمهوری اسلامی ایران
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۳ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
الهی ترامپ بمیره که اینهمه جنایت کرد در حق مردم ایران
۲
۲
پاسخ دادن
قالیباف: ایران و عراق امکان خلق فرصت‌های بی‌نظیر در کشورهای منطقه دارند
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۲۹ مرداد
پزشکیان: زنان با نوآوری و اراده، پیشگام ارتقای کیفیت زندگی جامعه باشند
افزایش قیمت بنزین فعلا منتفی است/ وضعیت ذخایر بنزین مناسب است
تماس تلفنی وزیر امور خارجه با فرمانده ارتش پاکستان
ایران در مسیر بازدارندگی حداکثری
عطریانفر: خطر درگیری جدید در مرزهای غربی وجود دارد/ تورم ترکیبی از تحریم و کاهش ارزش پول ملی است
آخرین اخبار
عطریانفر: خطر درگیری جدید در مرزهای غربی وجود دارد/ تورم ترکیبی از تحریم و کاهش ارزش پول ملی است
ایران در مسیر بازدارندگی حداکثری
افزایش قیمت بنزین فعلا منتفی است/ وضعیت ذخایر بنزین مناسب است
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۲۹ مرداد
تماس تلفنی وزیر امور خارجه با فرمانده ارتش پاکستان
پزشکیان: زنان با نوآوری و اراده، پیشگام ارتقای کیفیت زندگی جامعه باشند
قالیباف: ایران و عراق امکان خلق فرصت‌های بی‌نظیر در کشورهای منطقه دارند
قالیباف: هدف آمریکا چپاول کشور‌های منطقه است/نزار آمیدی:وضعیت نه جنگ، نه صلح باید پایان یابد
عارف: حج و اربعین مکمل یکدیگر در مسیر تقویت وحدت امت اسلامی‌اند
سردار قاآنی: غاصبان فلسطین در سرزمین‌های اشغالی دچار «سرطان اجتماعی» شده‌اند
سید عباس عراقچی: نتایج هماهنگی ایران و عراق در اربعین به‌خوبی نمایان شد
قالیباف: آمریکا عامل ناامنی در منطقه و اخلال در مسیر عادی تجارت است
تشکیل کارگروه ویژه بنزین در مجلس
مسعود پزشکیان: با تمام توان از نیرو‌های مسلح پشتیبانی می‌کنیم
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد اقامه می‌شود
تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی؛ لزوم افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم
«معبر جدید» در تنگه هرمز به‌زودی با بیانیه‌ای مشترک بین ایران با عمان اعلام می‌شود + فیلم
قالیباف با رئیس‌جمهور عراق دیدار کرد
دیدار قالیباف و هیئت پارلمانی ایران با رئیس و نمایندگان مجلس عراق
سرپرست وزارت دفاع: مسیر پیشرفت صنعت دفاعی با قدرت ادامه دارد
بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت سالروز کودتای ۲۸ مرداد
پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ ماند
قالیباف: نیرو‌های آمریکایی به دنبال خروج آبرومندانه از منطقه هستند
هشدار رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح در خصوص کمک به ارتش متجاوز آمریکا
قالیباف قبل از عزیمت به بغداد: در آینده منطقه شاهد نظم جدیدی خواهیم بود