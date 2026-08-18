دبیر شورای عالی امنیت ملی با خانواده شهید علی لاریجانی دیدار کرد.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0633\u0631\u0644\u0634\u06a9\u0631 \u0645\u062d\u0633\u0646 \u0631\u0636\u0627\u06cc\u06cc\u060c \u062f\u0628\u06cc\u0631 \u0634\u0648\u0631\u0627\u06cc \u0639\u0627\u0644\u06cc \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a \u0645\u0644\u06cc \u0628\u0627 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0639\u0644\u06cc \u0644\u0627\u0631\u06cc\u062c\u0627\u0646\u06cc \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u06a9\u0631\u062f.\u00a0