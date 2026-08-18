فرمانده انتظامی شهرستان الیگودرز از شناسایی و دستگیری فردی که در جریان یک مراسم عروسی اقدام به تیراندازی کرده بود، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ "علی اسدالهی"، در تشریح این خبراظهار داشت: پس از دریافت گزارش از سوی مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع تیراندازی در یکی از محله‌های شهرستان، مأموران انتظامی بلافاصله به محل اعزام و تحقیقات میدانی آغاز شد.

وی افزود: بررسی‌های انجام شده نشان داد که یک نفر در جریان برگزاری مراسم عروسی، با استفاده از سلاح شکاری، اقدام به تیراندازی نموده که این امر موجب ایجاد ارعاب در میان شهروندان شده است ، بلافاصله متهم را شناسایی و وی را به همراه یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی الیگودرز با تأکید بر خطرات تیراندازی در مراسم‌های سور و سوگ، خاطرنشان کرد: تیراندازی در جشن‌ها و مراسم‌های سوگواری از رسوم غلط و بسیار مخاطره‌آمیزی است که می‌تواند به حوادث ناگوار و از دست رفتن جان انسان‌ها منجر شود. وی همچنین تصریح کرد که پلیس با قاطعیت با هرگونه تیراندازی نامتعارف برخورد خواهد کرد و از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده چنین موارد مشکوکی، از طریق شماره ۱۱۰ با پلیس تماس بگیرند.

منبع: پلیس لرستان