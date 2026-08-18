باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیت‌الله دژکام در سی‌ونهمین اجلاسیه سراسری رؤسای آموزش و پرورش کشور با اشاره به آیه دوم سوره مبارکه جمعه، گفت: خدای متعال در این آیه، مأموریت پیامبر اکرم (ص) را در دو عرصه تربیت و آموزش بیان می‌کند؛ «یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ» که ناظر به کار تربیتی است و «وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ» که به کار آموزشی اشاره دارد.

او با قدردانی از تلاش‌های مدیران آموزش و پرورش استان فارس اظهار کرد: سه روز حضور و فعالیت در این اجلاسیه، کار کوچکی نیست و نشان‌دهنده همت بلند مدیران این مجموعه است. ما شاهد تلاش‌های مستمر مدیرکل و معاونان آموزش و پرورش هستیم و از زحمات آنان تشکر می‌کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان فارس با اشاره به اهمیت جایگاه آموزش و پرورش در نگاه خانواده‌ها افزود: مردم، فرزندان خود را بسیار عزیز می‌دارند و برایشان مهم است که فرزندانشان در شرایطی مطلوب و آرام آموزش ببینند؛ از همین رو، وقتی مسئله تحصیل فرزندان مطرح می‌شود، خانواده‌ها توقعات و مطالباتی دارند و از مسئولان می‌خواهند برای فراهم شدن شرایط بهتر تلاش کنند.

آیت‌الله دژکام ادامه داد: همواره به مدیرکل آموزش و پرورش عرض کرده‌ام که توقع مردم این است که هرچه در توان دارید برای بهبود شرایط انجام دهید و ایشان نیز انصافاً در این زمینه کم نمی‌گذارند.

او، همچنین با اشاره به حضور مدیران و فرهنگیان در جلسات شورای فرهنگ عمومی و مباحث قرآنی گفت: کار معلمی، انسان را پخته می‌کند و همکاران فرهنگی که در جلسات حضور پیدا می‌کنند، با نگاه فرهیخته خود به غنای مباحث و جلسات کمک می‌کنند که این موضوع شایسته قدردانی است.

ضرورت تقویت همکاری حوزه و آموزش و پرورش

نماینده ولی فقیه در استان فارس با اشاره به همکاری‌های میان حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش اظهار کرد: موضوع همکاری حوزه و آموزش و پرورش از مباحثی است که شخصاً تلاش می‌کنم در جلسات آن حضور داشته باشم؛ چراکه این جلسات، بسیار خوب و راهگشا هستند.

او افزود: در دیداری که با مدیران حوزه‌های علمیه فارس داشتم، مطرح شد که نوع همکاری حوزه با آموزش و پرورش، الحمدلله طیف وسیعی از فعالیت‌ها را دربرمی‌گیرد. مدارس «امین» یکی از این عرصه‌هاست که حدود هزار و ۳۰۰ روحانی در آن با آموزش و پرورش همکاری دارند و همچنین تعداد زیادی از معلمان نیز سابقه تحصیلات حوزوی دارند و جذب آموزش و پرورش شده‌اند.

دژکام با تأکید بر ضرورت ارزیابی مستمر کیفیت این همکاری‌ها گفت: دغدغه ما این است که آیا این عزیزان، کار خود را به‌خوبی و با استاندارد‌های لازم انجام می‌دهند یا خیر. در جلسه اخیر نیز گزارشی از نظرسنجی مدیران مدارسی که با روحانیون همکاری دارند ارائه شد.

او با بیان اینکه میزان رضایت مدیران از عملکرد طلاب و روحانیون «تا حدودی رضایت‌بخش» بوده است، خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که این میزان رضایت به‌مراتب بالاتر برود. مقرر شد این نظرسنجی تکرار شود و در نقاطی که احساس ضعف می‌کنیم، با حمایت کارشناسی آموزش و پرورش و برگزاری کارگاه‌های آموزشی و مهارت‌افزایی، این عزیزان به‌روز شوند تا متناسب با نیاز‌های آموزش و پرورش، خدمات مطلوب‌تری ارائه دهند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس تصریح کرد: دانش‌آموزان، امانت‌های مردم هستند و انتظار این است که برای آنان کار شایسته‌ای انجام شود. ممکن است بخشی از این کار را طلاب و روحانیون بر عهده بگیرند و بخش دیگر بر عهده معلمان عزیز باشد و ان‌شاءالله این موضوع را با جدیت دنبال خواهیم کرد.

کار معلمی، یک وظیفه پیامبرانه است

دژکام با اشاره به جایگاه والای معلمی در آموزه‌های دینی گفت: آیه‌ای که در ابتدای سخنان قرائت کردم، درباره مقام معلمی پیامبر اکرم (ص) است. خود پیامبر (ص) نیز این عنوان را برای خویش برگزیدند و فرمودند که «معلم فرستاده شده‌ام».

او افزود: در کار معلمی، دقیقاً همان دو عنوانی که در قرآن کریم آمده است باید جاری باشد؛ یعنی هم کار تربیتی و هم کار آموزشی. این وظیفه، که وظیفه‌ای پیامبرانه است، امروز بر دوش شما عزیزان در آموزش و پرورش قرار گرفته است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس با بیان اینکه کار معلمان و طلاب، در اصل کاری برای آخرت است، گفت: نمی‌خواهم بگویم نباید به فکر رفاه معلمان بود، اما گستردگی تعداد معلمان و شأن این کار که عموماً جنبه معنوی دارد، باعث می‌شود نتوانیم آن‌گونه که شایسته است درباره آن مانور دهیم؛ با این حال، این حقیقت که کار ما خداپسندانه و در واقع مشارکت با پیامبر اعظم (ص) است، به ما قوت قلب می‌دهد.

ارزش واقعی انسان با «ادب» سنجیده می‌شود

آیت‌الله دژکام در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به ابعاد تربیتی دانش‌آموزان اظهار کرد: عادت بشر این است که پدر و مادر دوست دارند فرزندشان به‌گونه‌ای آموزش ببیند که در جای خوبی پذیرفته شود و مدرک معتبری بگیرد. ما نیز گاهی به معلم می‌گوییم در این زمینه «فکری بکن»؛ اما همین رویکرد ممکن است موجب شود صرفاً به برخی دروس نظری اهمیت دهیم و فراموش کنیم که وقتی می‌خواهیم ارزش واقعی یک انسان را بسنجیم، باید آن را با «ادب» او بسنجیم، نه فقط با دانش نظری‌اش.

او افزود: این نگاه فقط در میان مسلمانان وجود ندارد، بلکه در همه جای دنیا مورد توجه است. ارزش انسان به ادب اوست و ما در مباحث تربیتی و پرورشی، همین آداب را آموزش می‌دهیم. انسان با ادبش «انسان» است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس خطاب به مدیران آموزش و پرورش تأکید کرد: خواهش من این است که شما به‌عنوان مدیران مجموعه‌های آموزش و پرورش در شهرستان‌های خود، در این زمینه تدبیری بیندیشید.

محتوای تربیتی کتاب‌های درسی غنی است؛ اجرای آن نیازمند توجه بیشتر است

دژکام با اشاره به بررسی محتوای کتاب‌های درسی گفت: به مدیرکل آموزش و پرورش استان عرض کردم که سایت مربوط به کتاب‌های درسی را بررسی کرده‌ام. متون آموزشی ما در مباحث تربیتی و پرورشی بسیار غنی است و گمان نمی‌کنم از نظر تدوین محتوا، بتوان بهتر از این عمل کرد؛ اما در مقام اجرا، به آموزش همین متون که بخش رسمی برنامه‌های آموزشی کشور است، کمتر توجه می‌شود.

او با تأکید بر دشواری‌های مدیریتی در آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: می‌دانم هزاران کار اجرایی بر دوش شماست و مشکلات از هر طرف وجود دارد، اما نهایت هدف ما باید تربیت «انسان» باشد.

نماینده ولی فقیه در استان فارس افزود: در این بخش باید از گروه‌های مسئول و متخصصان دروس تربیتی و پرورشی در هر ناحیه، با جدیت بخواهید که دلسوزانه نسبت به تدریس این دروس سرمایه‌گذاری کنند تا بچه‌ها واقعاً تربیت شوند.

ضرورت ایجاد یک جریان تربیتی در مدارس

آیت‌الله دژکام خطاب به مدیران آموزش و پرورش گفت: این خواهش بنده را به یاد داشته باشید تا سال آینده بررسی کنیم که در این زمینه چقدر موفق بوده‌ایم. دوستان طلبه نیز در این مسیر همکاری خواهند کرد تا ان‌شاءالله یک موج و جریان تربیتی در مدارس ایجاد کنیم.

او ادامه داد: ما آنچه را که شرط بلاغ است باید به دانش‌آموزان بگوییم؛ خواه پند گیرند و خواه ملال. انتظار نداریم همه دانش‌آموزان دقیقاً همان چیزی شوند که ما می‌خواهیم؛ طبیعتاً برخی چنین نخواهند شد، اما مهم این است که مطمئن باشیم آموزش و پرورش وظیفه خود را به‌خوبی انجام داده و کوتاهی از ناحیه ما نبوده است.

دژکام در پایان با تأکید بر اینکه رسالت آموزش و پرورش فراتر از انتقال دانش است، خاطرنشان کرد: اگر آموزش و پرورش بتواند در کنار آموزش علمی، تربیت و پرورش انسان‌های مؤدب و شایسته را نیز با جدیت دنبال کند، بخش مهمی از رسالت اصلی خود را به انجام رسانده است.