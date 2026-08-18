باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران از برنامه‌ریزی برای اسکان اضطراری ۳ میلیون نفر در پناهگاه‌های پایتخت خبر داد و گفت: پناهگاه‌ها برای مقابله با حملات مستقیم طراحی نشده‌اند، بلکه برای حفاظت در برابر پرتابه‌های اتفاقی، سقوط اجسام و ترکش‌ها پیش‌بینی شده‌اند.

نصیری با اشاره به ضرورت همکاری اصناف و دستگاه‌های مختلف در این زمینه اظهار کرد: برای مراجعه ۳ میلیون نفر به پناهگاه‌ها در تهران برنامه‌ریزی شده و همکاری همه دستگاه‌ها و اصناف برای اجرای این طرح ضروری است.

وی همچنین درباره اقدامات انجام‌شده برای افزایش ایمنی ساختمان‌های بلندمرتبه تهران در برابر زلزله گفت: از مجموع ۱۶ هزار ساختمان بلندمرتبه پایتخت، تاکنون ۱۵ هزار و ۶۲۵ ساختمان ارزیابی شده‌اند و این طرح پس از چهار سال، امسال به پایان می‌رسد. پس از پایان ارزیابی‌ها، درجه ایمنی ساختمان‌های بلندمرتبه مقابل آنها نصب خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران افزود: ۱۷ بیمارستان در حال نوسازی ساختمان هستند و سه مرکز نیز به‌طور کامل بازسازی شده‌اند. همچنین مجتمع تجارت جهانی فردوسی به‌طور کامل ایمن‌سازی و افتتاح شده است.

توقف طرح مخازن آب اضطراری تهران

نصیری درباره طرح مخازن آب اضطراری شهری تهران گفت: این طرح با حکم دیوان عدالت اداری متوقف شد؛ چراکه قرار بود هزینه احداث مخازن از محل قبوض آب شهروندان تهرانی تأمین شود. به این موضوع ایراد گرفته شد و برای ادامه طرح باید مبنای قانونی ایجاد شود.

وی ادامه داد: تاکنون حدود ۲۱۰ مخزن آب اضطراری ساخته شده بود، اما اجرای طرح متوقف شده است.

ایمن‌سازی ۱۲۴ گود رهاشده در تهران

رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به وضعیت گودهای رهاشده پایتخت اظهار کرد: تهران ۲۹۸ گود رهاشده داشت که تاکنون ۴۰ درصد، معادل ۱۲۴ گود، ایمن‌سازی شده‌اند. این گودها یا وارد مرحله ساخت شده یا پر شده‌اند.

وی درباره مقاوم‌سازی پل‌های تهران نیز گفت: پایتخت حدود ۸۱۲ پل دارد که ۶۶ پل به‌عنوان پل‌های اولویت‌دار برای بهسازی شناسایی شده‌اند. تاکنون ۴۸ پل مقاوم‌سازی شده و عملیات مقاوم‌سازی هفت پل دیگر نیز در حال اجراست.

رشد بودجه مدیریت بحران تهران

نصیری با اشاره به افزایش اعتبارات حوزه ایمنی و مدیریت بحران گفت: تا سال ۱۴۰۱ سرفصل اختصاصی برای ایمنی و مدیریت بحران در بودجه شهرداری تهران وجود نداشت، اما در سال ۱۴۰۱ نخستین بودجه این حوزه به مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان تصویب شد.

وی افزود: بودجه امسال شهرداری تهران به ۲۳ همت رسیده و رشد ۵۷ درصدی داشته است. همچنین بودجه سازمان مدیریت بحران شهر تهران در سال جاری حدود ۵ همت است که نشان‌دهنده افزایش توجه مدیریت شهری به موضوع ایمنی و مدیریت بحران است.

توسعه سامانه‌های هشدار زلزله

رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران درباره اقدامات انجام‌شده برای پایش زلزله گفت: سنسورهای لرزه‌نگار درون‌گمانه‌ای در عمق ۵۰ متری پنج چاه در اطراف تهران نصب شده‌اند و یک سامانه نیز در پارک نهج‌البلاغه در عمق ۱۰۰ متری ایجاد شده است.

نصیری ادامه داد: در دوره‌های قبلی ۲۴ لرزه‌نگار نصب شده بود و ۲۶ لرزه‌نگار باقی‌مانده نیز طی دو سال ساخته و تکمیل شد.

وی تأکید کرد: در این دوره مدیریت شهری اقدامات گسترده‌ای برای آمادگی در برابر زلزله انجام شده و سال آینده کل سامانه شتاب‌نگارها افتتاح خواهد شد که می‌تواند در کاهش تلفات مؤثر باشد. البته زلزله قابل پیش‌بینی نیست و پژوهش‌ها در سراسر جهان برای پیش‌بینی آن همچنان ادامه دارد.

اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با سیلاب

نصیری درباره اقدامات مدیریت بحران برای کاهش خطر سیلاب در تهران نیز گفت: برای جلوگیری از وقوع سیلاب، اقداماتی از جمله تخریب پارکینگ پارک ارم و ورودی بیمارستان مفید انجام شده و اقدامات در این زمینه همچنان ادامه دارد.

وی از راه‌اندازی نظام ثبت حوادث در شهرداری تهران خبر داد و افزود: این سامانه از حدود یک سال پیش بر اساس دانش HSE راه‌اندازی شده و تاکنون ۸۱ حادثه در آن به ثبت رسیده است.

رفع ۸۸ درصد ناایمنی‌های مصلی امام خمینی(ره)

رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران همچنین گفت: ۸۸ درصد ناایمنی‌های مصلی امام خمینی(ره) پس از سال‌ها، تنها یک هفته مانده به مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب رفع شد که اقدام مهمی در حوزه ایمنی بود.

نصیری در پایان با اشاره به ظرفیت‌های مدیریت بحران پایتخت گفت: تهران دارای ۱۱۱ پایگاه مدیریت بحران است و چهار پایگاه دیگر نیز در حال احداث است. همچنین پویش «شهر آماده» تاکنون یک میلیون و ۳۰۰ هزار شهروند را تحت پوشش قرار داده و شمار اعضای گروه‌های دوام نیز به بیش از ۶۳ هزار نفر رسیده است.