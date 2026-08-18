باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - برنامه‌های آنتی ویروس شخص ثالث دیگر برای اکثر کاربران گوشی‌های هوشمند، مانند گذشته برای رایانه‌ها ضروری نیستند. سیستم عامل‌های مدرن، به ویژه اندروید، چندین لایه محافظت داخلی ارائه می‌دهند.

این بدان معنا نیست که گوشی‌های اندروید کاملاً در برابر بدافزار‌ها مصون هستند، اما گوگل تعدادی ابزار امنیتی ارائه می‌دهد که به طور خودکار برای محافظت از کاربر کار می‌کنند و نیاز به نصب یک برنامه آنتی ویروس اضافی را در بیشتر موارد محدود می‌کند.

اندروید به طور خودکار از گوشی شما محافظت می‌کند

گوشی‌های اندروید همچنان در برابر ویروس‌ها، بدافزار‌ها و نقض‌های امنیتی و همچنین تهدیدات مخصوص تلفن‌ها، مانند اعلان‌های مخرب و جاسوس‌افزارها، آسیب‌پذیر هستند. با این حال، سیستم اندروید مدرن شامل ابزار‌هایی است که برای مقابله خودکار با این تهدیدات طراحی شده‌اند، به ویژه Google Play Protect که اولین خط دفاعی در برابر برنامه‌های مضر است. گوگل می‌گوید که Play Protect تنها در سال ۲۰۲۵، ۲۷ میلیون برنامه مخرب جدید را از فروشگاه Google Play مسدود کرده است. همچنین برنامه‌ها را هنگام نصب و پس از آن به صورت دوره‌ای اسکن می‌کند. اگر یک برنامه خطرناک را تشخیص دهد، می‌تواند بسته به سطح خطر، آن را به طور خودکار غیرفعال یا حذف کند.

ایزولاسیون برنامه، خطرات هک را کاهش می‌دهد

اندروید همچنین برای جداسازی برنامه‌ها از یکدیگر به فناوری Sandboxing متکی است، بنابراین هر برنامه در یک محیط جداگانه اجرا می‌شود و شناسه کاربری منحصر‌به‌فرد خود را دارد. این امر مانع از دسترسی مستقیم برنامه‌ها به داده‌های برنامه‌های دیگر می‌شود. تلفن‌های مدرن همچنین به‌روزرسانی‌های امنیتی منظمی را برای رفع آسیب‌پذیری‌های کشف شده ارائه می‌دهند، در حالی که سیستم مجوز‌ها به کاربران کنترل بیشتری بر دسترسی برنامه به فایل‌ها، مخاطبین، مکان، دوربین، میکروفون و موارد دیگر می‌دهد. Play Protect همچنین به کاربران در مورد درخواست دسترسی برنامه‌ها به داده‌های حساس هشدار می‌دهد، علاوه بر این به آنها اجازه می‌دهد مجوز‌های برنامه‌هایی را که مدت زیادی استفاده نشده‌اند، تنظیم مجدد کنند.

هوش مصنوعی وارد عرصه امنیت می‌شود

گوگل همچنان به توسعه سیستم امنیتی اندروید خود با استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی ادامه می‌دهد، از جمله کار بر روی تشخیص تلاش‌ها برای جعل هویت تماس‌گیرندگان، به ویژه تماس‌های انجام شده توسط افرادی که ادعا می‌کنند از نهاد‌های حساس مانند بانک‌ها هستند. گوگل همچنین در حال گسترش ویژگی تشخیص تهدید در زمان واقعی خود برای نظارت بر رفتار مشکوک برنامه، مانند تلاش برای ارسال پیام‌های متنی به شماره‌های دیگر است. علاوه بر این، گوگل در تلاش برای کاهش خطرات ناشی از آنچه که به عنوان بارگذاری جانبی شناخته می‌شود، محدودیت‌های نصب برنامه‌ها از خارج از فروشگاه پلی استور را تشدید می‌کند.

مشکل این است که تهدیدات پیش روی کاربران تلفن دیگر محدود به ویروس‌های سنتی نیست. مهندسی اجتماعی و فیشینگ از خطرناک‌ترین روش‌های کلاهبرداری امروزی هستند، زیرا به جای هک مستقیم تلفن، به فریب کاربر متکی هستند. کاربر ممکن است یک پیام متنی جعلی حاوی لینکی برای سرقت اطلاعات خود، تماسی که خود را به عنوان یک کارمند بانک جا می‌زند یا پیامی مبنی بر اینکه یکی از اعضای خانواده دچار مشکل شده و فوراً به انتقال پول نیاز دارد، دریافت کند. در این موارد، نرم‌افزار آنتی‌ویروس لزوماً از شما محافظت نمی‌کند، زیرا مشکل وجود یک فایل مخرب در تلفن نیست، بلکه متقاعد کردن شما برای تحویل اطلاعاتتان به کلاهبردار است.

شبکه‌های وای‌فای عمومی خطر دیگری را ایجاد می‌کنند

اتصال به شبکه‌های وای‌فای باز در فرودگاه‌ها، هتل‌ها و سایر اماکن عمومی می‌تواند داده‌های شما را در معرض خطر قرار دهد، به خصوص اگر شبکه ناامن باشد. در برخی موارد، یک مهاجم در خود شبکه می‌تواند اتصالات رمزگذاری نشده را رصد کند یا سعی کند کاربران را به وب‌سایت‌های جعلی هدایت کند تا اعتبارنامه‌های ورود را بدزدد. بنابراین، استفاده از یک VPN قابل اعتماد هنگام اتصال به شبکه‌های عمومی ممکن است در برخی سناریو‌ها مفیدتر از نصب یک برنامه آنتی‌ویروس اضافی باشد.

چه زمانی یک برنامه آنتی‌ویروس مفید می‌شود؟

شرایط خاصی وجود دارد که نصب یک برنامه آنتی‌ویروس اضافی می‌تواند منطقی باشد. اگر مرتباً برنامه‌هایی را از خارج از فروشگاه Google Play نصب می‌کنید، ممکن است از یک لایه محافظتی اضافی بهره‌مند شوید، به خصوص اگر Play Protect غیرفعال باشد یا تلفن شما از سرویس‌های Google Play پشتیبانی نکند. یک برنامه آنتی‌ویروس همچنین می‌تواند مفید باشد اگر تلفن شما علائم غیرمعمولی مانند پاپ‌آپ‌های مکرر، کند شدن ناگهانی، درخواست‌های مجوز عجیب یا تخلیه غیرمعمول باتری را نشان می‌دهد. اما این علائم لزوماً به معنای وجود ویروس نیستند و ممکن است علل دیگری داشته باشند. این موضوع با تلفن‌های قدیمی‌تر که دیگر به‌روزرسانی‌های سیستم عامل یا امنیتی را دریافت نمی‌کنند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا عدم به‌روزرسانی، دستگاه را در برابر آسیب‌پذیری‌هایی که قبلاً کشف شده‌اند، آسیب‌پذیر می‌کند.

منبع: الیوم السابع