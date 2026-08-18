آغاز واکسیناسیون رایگان ۲.۵ میلیون قطعه طیور بومی علیه نیوکاسل در لرستان

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدیرکل دامپزشکی لرستان از آغاز اجرای طرح واکسیناسیون رایگان طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل در استان خبر داد.
زبردست با اشاره به اهمیت پیشگیری از بیماریهای واگیردار طیور اظهار کرد: در قالب این طرح، ۲.۵ میلیون قطعه طیور بومی در مناطق روستایی لرستان بهصورت رایگان واکسینه میشوند.
وی افزود: با توجه به وجود حدود ۳ هزار روستا در لرستان، اجرای این طرح میتواند نقش مهمی در کاهش خطر شیوع بیماری نیوکاسل و حفظ سرمایههای دامی روستاییان داشته باشد.
مدیرکل دامپزشکی لرستان با بیان اینکه نیوکاسل از بیماریهای ویروسی و کشنده طیور است، گفت: این بیماری میتواند دستگاههای تنفسی و عصبی پرندگان را درگیر کرده و خسارتهای قابل توجهی به واحدهای پرورش طیور وارد کند.
زبردست خاطرنشان کرد: برای اجرای طرح واکسیناسیون رایگان طیور بومی علیه نیوکاسل در لرستان، ۴ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.
این طرح با هدف پیشگیری از شیوع بیماری، کاهش تلفات طیور بومی و حمایت از معیشت روستاییان در مناطق مختلف استان اجرا میشود.