آغاز واکسیناسیون رایگان ۲.۵ میلیون قطعه طیور بومی علیه نیوکاسل در لرستان

مدیرکل دامپزشکی لرستان از آغاز طرح واکسیناسیون رایگان طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل در استان خبر داد؛ طرحی که قرار است با صرف ۴ میلیارد تومان اعتبار، ۲.۵ میلیون قطعه طیور بومی را در روستاهای لرستان تحت پوشش واکسیناسیون قرار دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - مدیرکل دامپزشکی لرستان از آغاز اجرای طرح واکسیناسیون رایگان طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل در استان خبر داد.

زبردست با اشاره به اهمیت پیشگیری از بیماری‌های واگیردار طیور اظهار کرد: در قالب این طرح، ۲.۵ میلیون قطعه طیور بومی در مناطق روستایی لرستان به‌صورت رایگان واکسینه می‌شوند.

وی افزود: با توجه به وجود حدود ۳ هزار روستا در لرستان، اجرای این طرح می‌تواند نقش مهمی در کاهش خطر شیوع بیماری نیوکاسل و حفظ سرمایه‌های دامی روستاییان داشته باشد.

مدیرکل دامپزشکی لرستان با بیان اینکه نیوکاسل از بیماری‌های ویروسی و کشنده طیور است، گفت: این بیماری می‌تواند دستگاه‌های تنفسی و عصبی پرندگان را درگیر کرده و خسارت‌های قابل توجهی به واحدهای پرورش طیور وارد کند.

زبردست خاطرنشان کرد: برای اجرای طرح واکسیناسیون رایگان طیور بومی علیه نیوکاسل در لرستان، ۴ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

این طرح با هدف پیشگیری از شیوع بیماری، کاهش تلفات طیور بومی و حمایت از معیشت روستاییان در مناطق مختلف استان اجرا می‌شود.

برچسب ها: لرستان ، واکسیناسیون
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