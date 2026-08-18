باشگاه خبرنگاران جوان - طرح آبرسانی به ۹۴ روستای شهرستان تفتان با حضور ویدیوکنفرانسی وزیر نیرو به بهرهبرداری رسید؛ طرحی که با اعتبار ۴۱۶۰ میلیارد ریال، دسترسی ۹۶۴۰ نفر از جمعیت روستایی این شهرستان به زیرساختهای آب را فراهم کرده و شاخص بهرهمندی آب روستایی تفتان را از ۶۴.۵۷ به ۸۶.۳ درصد افزایش داده است.
این طرح که در قالب مجتمع آبرسانی چاهاحمد اجرا شده، روستاهایی را تحت پوشش قرار داده که پیش از این فاقد شبکه و تأسیسات آبرسانی بودند و با تکمیل پروژه، زیرساخت لازم برای تأمین و توزیع آب در آنها ایجاد شده است.
با بهرهبرداری از این طرح، شاخص بهرهمندی جمعیت روستایی شهرستان تفتان از آب ۲۱.۷۳ درصد افزایش یافته و از ۶۴.۵۷ به ۸۶.۳ درصد رسیده است؛ افزایشی که نشاندهنده توسعه قابل توجه زیرساختهای آبرسانی در این شهرستان است.
۹۴ روستای فاقد شبکه آبرسانی زیر پوشش قرار گرفتند
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای آبرسانی در مناطق روستایی اظهار کرد: تأمین آب در استان پهناور سیستان و بلوچستان با توجه به پراکندگی جمعیت، فاصله زیاد روستاها و شرایط اقلیمی، نیازمند برنامهریزی مستمر و سرمایهگذاری گسترده است.
فرهاد سرگلزایی افزود: تلاش میشود با اولویتبندی مناطق دارای تنش آبی و کمبود زیرساخت، دامنه برخورداری روستاها از خدمات پایدار آب افزایش یابد.
وی گفت: طرح آبرسانی به ۹۴ روستای شهرستان تفتان که پیش از اجرای پروژه فاقد شبکه آبرسانی بودند، با اعتبار ۴۱۶۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید و دسترسی ۹۶۴۰ نفر از مردم این روستاها به زیرساخت آب را فراهم کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان با اشاره به ظرفیت روستایی شهرستان تفتان خاطرنشان کرد: این شهرستان در مجموع ۲۹۰ روستا دارد و با اضافه شدن روستاهای تحت پوشش مجتمع آبرسانی چاهاحمد، تعداد روستاهای بهرهمند از آب در تفتان به ۲۳۸ روستا رسیده است.
اجرای ۱۷۲ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع آب
سرگلزایی درباره جزئیات عملیات اجرایی این طرح نیز اظهار کرد: برای اجرای طرح آبرسانی به روستاهای مجتمع چاهاحمد شهرستان تفتان، در مجموع ۷۰ کیلومتر خط انتقال و ۱۰۲ کیلومتر شبکه توزیع آب اجرا شده است.
وی افزود: در بخش تأمین و ذخیره آب نیز ۷ حلقه چاه حفر و تجهیز و ۲ باب مخزن بتنی زمینی با مجموع ظرفیت یکهزار مترمکعب احداث شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان ادامه داد: برای تأمین برق تأسیسات این طرح نیز یکهزار و ۶۴۰ متر خط برقرسانی اجرا و ۵ دستگاه ترانسفورماتور نصب شده است.
طرح آبرسانی به ۹۴ روستای تفتان در حالی به بهرهبرداری رسیده است که توسعه شبکههای آبرسانی روستایی در سیستان و بلوچستان به دلیل پراکندگی سکونتگاهها، فاصله زیاد روستاها و شرایط اقلیمی استان، از پیچیدهترین بخشهای توسعه زیرساختی به شمار میرود.
با اجرای این پروژه، علاوه بر ایجاد شبکه و تأسیسات آبرسانی در ۹۴ روستای شهرستان تفتان، شاخص بهرهمندی روستاییان از زیرساخت آب نیز بیش از ۲۱ درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که میتواند گام مهمی در مسیر کاهش محرومیت زیرساختی و ارتقای دسترسی روستاهای این شهرستان به خدمات آب باشد.
منبع: تسنیم