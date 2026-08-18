ادارات هرمزگان در روز چهارشنبه ۲۸ مرداد تعطیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان از تعطیلی تمامی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مراکز آموزشی استان هرمزگان در روز چهارشنبه ۲۸ مرداد خبر داد.

محمدرضا پاکروان با اشاره به افزایش دما در استان هرمزگان و ضرورت مدیریت انرژی اظهار داشت: این تصمیم با بررسی‌های کارشناسی و با موافقت استاندار هرمزگان گرفته شده است.

وی افزود: بر این اساس، تمامی دستگاه‌های اجرایی، ادارات، بانک‌ها، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها در روز ۲۸ مرداد  تعطیل خواهند بود.

پاکروان خاطرنشان کرد: مراکز خدمات‌رسان، درمانی، امدادی، عملیاتی، امنیتی، انتظامی و سایر دستگاه‌های ضروری، مطابق روال معمول و بر اساس تشخیص مدیران ذی‌ربط، به ارائه خدمات به شهروندان ادامه خواهند داد.

برچسب ها: تعطیلی ، ادارات
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