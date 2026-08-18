باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - الجزیره روز سهشنبه به نقل از فرمانده ارتش لبنان گزارش داد که تنشها در امتداد مرز جنوبی لبنان همچنان بالاست، زیرا نیروهای اسرائیلی به تجاوزات روزانه، گلولهباران و حملات هوایی خود در مناطق مختلف ادامه میدهند.
فرمانده ارتش گفت که نیروهای اسرائیلی به تجاوزات و نقض تفاهمات موجود در توافق ادامه میدهند. وی همچنین اظهار داشت که ارتش همچنان به انجام وظایف خود در رابطه با توافق چارچوب در چارچوب تواناییهای موجود ادامه میدهد.
رسانهها اعلام کردند که هواپیماها و پهپادهای جنگی بر فراز حومه جنوبی بیروت و شرق هرمل مشاهده شدهاند، در حالی که آتش توپخانه شهرهای جنوب را هدف قرار داده است و ارتش اسرائیل در نزدیکی شبعا به حمله نظامی دست زده است.