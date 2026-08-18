همزمان با پیش‌بینی بارش‌های پاییزی بیش از حد نرمال در لرستان، ستاد پیشگیری، هماهنگی، فرماندهی و عملیات پاسخ به بحران استان تشکیل جلسه داد تا دستگاه‌های اجرایی با آمادگی کامل به استقبال فصل بارش بروند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک  منش - در آستانه فصل بارندگی، ستاد پیشگیری، هماهنگی، فرماندهی و عملیات پاسخ به بحران استان لرستان با هدف افزایش آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با بارش‌های شدید، مدیریت سیلاب و بهره‌گیری از ظرفیت بارش‌ها تشکیل جلسه داد.

کرم‌زاده، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان، در این نشست با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای فصل بارندگی گفت: تمهیدات لازم برای مواجهه با شرایط جوی و حوادث احتمالی ایجاد شده و دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت بحران آمادگی دارند.

مرادپور، مدیرکل هواشناسی لرستان نیز با هشدار نسبت به شرایط بارندگی پیش‌رو اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، میزان بارش‌های پاییزی در استان بیش از حد نرمال خواهد بود و ضرورت دارد دستگاه‌های مسئول از هم‌اکنون آمادگی لازم را داشته باشند.

در ادامه، کاکاوند، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، از اجرای عملیات لایروبی رودخانه‌ها و نقاط بحرانی خبر داد و گفت: در یک بازه زمانی حدود ۲۰ روزه، عملیات لایروبی رودخانه‌ها و نقاط سیل‌خیز و بحرانی در دستور کار قرار گرفته است تا خطر آب‌گرفتگی و سیلاب کاهش یابد.

در این نشست همچنین بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، شناسایی نقاط پرخطر، پیشگیری از خسارت‌های احتمالی و استفاده حداکثری از بارش‌ها برای ذخیره و مدیریت منابع آبی تأکید شد.

برچسب ها: سیل ، لرستان
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