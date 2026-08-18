ماموران پلیس خوزستان موفق به کشف ماینر و مواد مخدر و دستگیری سارقان شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فرج الله سودانی فرمانده انتظامی هندیجان گفت: در راستای مبارزه با مواد مخدر و با اقدامات هوشمندانه پلیس، تعداد ۴خرده فروش حرفه ای مواد مخدر در شهرستان شناسایی و در چند عملیات‌ منسجم پلیسی غافلگیر و دستگیر شدند.

وی افزود: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، ۷۳۱ گرم انواع مواد مخدر (تریاک، شیشه، حشیش، ماری‌جوانا و هروئین) کشف و ۲ دستگاه خودرو و یک دستگاه موتورسیکلت آنان نیز توقیف شد.

فرمانده انتظامی هندیجان با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضایی، تأکید کرد: پلیس با هرگونه توزیع مواد مخدر که سلامت جوانان را هدف قرار داده، با قاطعیت برخورد می‌کند.

اجرای طرح امنیت محله‌محور در امیدیه

سرهنگ مسعود دادوند فرمانده انتظامی شهرستان امیدیه گفت: مأموران پلیس در راستای اجرای طرح‌های مقابله با حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز و ارتقای امنیت عمومی، با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی از فعالیت افرادی که اقدام به نگهداری سلاح غیرمجاز می‌کردند، مطلع شدند.

وی افزود: پس از هماهنگی‌های قضائی، مأموران پلیس در یک عملیات غافلگیرانه موفق شدند ۴ نفر را در این زمینه دستگیر و ۴ قبضه اسلحه کلت کمری کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان امیدیه با اشاره به اینکه متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند، تصریح کرد: پلیس با قاطعیت با هرگونه حمل، نگهداری و استفاده از سلاح غیرمجاز برخورد می‌کند و امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است.

دستگیری سارق حرفه‌ای منزل در مسجدسلیمان

سرهنگ علی عباسی فرمانده انتظامی شهرستان مسجدسلیمان گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل و اماکن خصوصی در سطح شهرستان مسجدسلیمان، بررسی موضوع و دستگیری سارق در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی بیان داشت: مأموران پلیس آگاهی با انجام کار اطلاعاتی و بررسی‌های تخصصی، موفق به شناسایی سارق سابقه‌دار شدند و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، او را طی عملیاتی ضربتی در مخفیگاهش دستگیر کردند.

سرهنگ عباسی ادامه داد: متهم در تحقیقات انجام‌شده و پس از مواجهه با مستندات پلیس، به ۸ فقره سرقت منزل و اماکن خصوصی در سطح شهرستان اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان مسجدسلیمان در پایان ضمن اشاره به اینکه متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد، از شهروندان خواست ضمن رعایت هشدارهای انتظامی، در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک مراتب را در کوتاه‌ترین زمان ممکن از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

دستبند پلیس دزفول بر دستان قاتل فراری

سرهنگ احسان بردیا در فرمانده انتظامی شهرستان دزفول گفت: در پی وقوع یک فقره قتل در یکی از نواحی شهرستان دزفول در سال ۱۴۰۰ و متواری شدن قاتل و همدست او، شناسایی و دستگیری آنان در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی، تعقیب و مراقبت، بهره‌گیری از امکانات موجود و استفاده از ظرفیت معتمدان و متنفذان سطح حوزه، هویت قاتل را شناسایی کردند و پس از دریافت مجوز نیابت قضائی، طی عملیاتی غافلگیرانه قاتل و یک نفر از همدستانش را در مخفیگاهشان در یکی از شهرستان‌های استان‌های غربی کشور دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دزفول در ادامه با بیان اینکه این قتل در سال ۱۴۰۰ با اجیر کردن ۲ نفر برای قتل یک نفر در ازای پرداخت ۱۵ میلیون تومان صورت گرفته بود، تصریح کرد: متهمان در تحقیقات پلیس و پس از مواجهه با مستندات، شواهد و قرائن به بزه ارتکابی اعتراف کردند و پس از تکمیل پرونده قضائی با قرار مناسب روانه زندان شدند.

سرهنگ بردیا خاطرنشان کرد: پلیس همواره تلاش می‌کند با بسیج تمامی امکانات و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها، به‌ویژه ظرفیت‌های عظیم مشارکت مردمی، برای نهادینه کردن نظم و امنیت در جامعه اقدام کند تا بتواند مأموریت‌های خود را به نحو مطلوب و شایسته به انجام برساند.

سارقان حرفه‌ای سیم برق زیر ضربه پلیس شوش

سرهنگ صالح مطهری‌راد فرمانده انتظامی شهرستان شوش گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم برق در سطح شهرستان، موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۱ سارقان را حین سرقت سیم برق مشاهده کردند و پس از تعقیب و گریز، با هوشیاری و به‌کارگیری روش‌های خاص پلیسی آنان را زمین‌گیر و دستگیر کردند.

سرهنگ مطهری‌راد بیان داشت: متهمان در تحقیقات پلیس تاکنون به ۸ فقره سرقت سیم برق در سطح شهرستان اعتراف کرده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان شوش با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند، خاطرنشان کرد: پلیس با تمام توان و با اشراف اطلاعاتی اجازه نخواهد داد مجرمان با ارتکاب جرم، آرامش و آسایش مردم را مختل کنند.

کشف ۴ دستگاه ماینر غیرمجاز در رامهرمز

سرهنگ هدایت شهبازی فرمانده انتظامی شهرستان رامهرمز گفت: مأموران کلانتری ۱۱ در پی اقدامات فنی و اطلاعاتی از فعالیت غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال در یک منزل مسکونی در این شهر مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پلیس با هماهنگی مرجع قضائی به محل مورد نظر مراجعه و در بازرسی از آن، ۴ دستگاه ماینر قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رامهرمز با اشاره به اینکه ارزش مالی ماینرهای کشف‌شده بنا بر اعلام کارشناسان اقتصادی ۶ میلیارد ریال برآورد شده است، اظهار داشت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

دستگیری سوداگر مرگ در شوش

سرهنگ صالح مطهری‌راد فرمانده انتظامی شهرستان شوش گفت: در پی کسب خبری مبنی بر فروش مواد مخدر در یکی از محلات این شهرستان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با اقدامات خاص پلیسی، تعقیب و مراقبت، موفق شدند یک سوداگر مرگ را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی، در یک عملیات منسجم پلیسی او را دستگیر کنند.

سرهنگ مطهری‌راد در ادامه بیان داشت: ماموران پلیس در بازرسی از مخفیگاه متهم ۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شوش با اشاره به اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد، خاطرنشان کرد: پلیس از هیچ تلاشی برای مقابله با سوداگران مرگ و افزایش احساس امنیت در جامعه فروگذار نخواهد کرد.

منبع: پلیس خوزستان