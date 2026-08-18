باشگاه خبرنگاران جوان؛ ابوالفضل حجازی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و دبیر فعالان اقتصادی با تأکید بر ضرورت توجه بخش خصوصی به مسئله کاهش رشد جمعیت، اظهار کرد: امروز که با کاهش جدی نرخ رشد جمعیت مواجه هستیم، اگرچه در قوانین و مأموریتهای رسمی اتاقهای بازرگانی مسئولیت مستقیمی در حوزه فرزندآوری تعریف نشده است، اما این موضوع میتواند به یکی از محورهای مهم مسئولیت اجتماعی پارلمان بخش خصوصی تبدیل شود.
وی افزود: اتاقهای بازرگانی بهعنوان نماینده بخش خصوصی و مجموعهای متشکل از فعالان اقتصادی، باید نگاه خود را از مسائل کوتاهمدت اقتصادی فراتر ببرند و نسبت به آینده نیروی انسانی کشور نیز احساس مسئولیت کنند.
او بیان کرد:اگر امروز برای حل مسئله جمعیت و حمایت از خانوادهها اقدامی نکنیم، آثار آن در سالهای آینده مستقیماً بر بازار کار، تولید و فعالیت بنگاههای اقتصادی نمایان خواهد شد.
حجازی ادامه داد: آینده کارخانهها، شرکتها و کسبوکارهای کشور به نیروی انسانی نیاز دارد و نمیتوان نسبت به کاهش جمعیت و کوچک شدن نسلهای آینده بیتفاوت بود. اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، ممکن است ۱۵ سال دیگر بسیاری از واحدهای تولیدی کشور برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود با کمبود جدی مواجه شوند و ناچار به استفاده از نیروی کار خارجی باشند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه حمایت از فرزندآوری صرفاً یک موضوع دولتی نیست، تصریح کرد: بخش خصوصی نیز میتواند در این زمینه نقشآفرین باشد. اتاقهای بازرگانی میتوانند بخشی از ظرفیت و منابع خود را در قالب مسئولیت اجتماعی به فرهنگسازی، حمایت از خانوادهها و ایجاد مشوقهایی برای فرزندآوری اختصاص دهند و در کنار دولت برای حل این مسئله ملی قرار گیرند.
وی گفت: چه اشکالی دارد اتاقهای بازرگانی بخشی از درآمد و ظرفیت رسانهای خود را برای فرهنگسازی در زمینه فرزندآوری و حمایت از خانواده اختصاص دهند؟ این اقدام نهتنها یک فعالیت اجتماعی، بلکه نوعی سرمایهگذاری برای آینده اقتصاد کشور است؛ چراکه هیچ کسبوکاری بدون نیروی انسانی توان ادامه مسیر نخواهد داشت.
حجازی تأکید کرد: باید از نگاههای کوتاهمدت عبور کنیم و به آینده کشور فکر کنیم. حمایت از خانواده و فرزندآوری موضوعی است که آثار آن ممکن است امروز در صورتهای مالی شرکتها دیده نشود، اما در بلندمدت مستقیماً بر تولید، اشتغال، بازار مصرف و آینده اقتصاد کشور اثر خواهد گذاشت.
وی افزود: بهعنوان یک فعال اقتصادی و اجتماعی، تلاش میکنم این موضوع را بهصورت مستمر مطرح کنم تا اتاقهای بازرگانی سراسر کشور نیز برای آن راهکارهای عملی ارائه دهند و خانوادهها احساس کنند پارلمان بخش خصوصی نیز در کنار آنها و حامی آینده فرزندان این کشور است.
بخش خصوصی در کنار دولت بایستد
حجازی در ادامه با اشاره به شرایط فعلی کشور، مسئولیت بخش خصوصی را در کنار وظایف دولت مهم دانست و گفت: در شرایط جنگی، مسئولان، سران قوا و دولت باید بخش عمده تمرکز خود را بر حفظ آرامش جامعه، تأمین مواد غذایی و نیازهای روزمره مردم، امنیت کشور و مدیریت امور مرتبط با جنگ قرار دهند.
وی افزود: بخش اقتصادی کشور نیز مسئولیت مشخصی بر عهده دارد. فعالان اقتصادی سالها برای اداره کارخانهها و بنگاههای خود تجربه کسب کردهاند و امروز باید از این ظرفیت برای ایستادگی در کنار کشور و مردم استفاده کنند.
حجازی تصریح کرد: امروز زمان آن نیست که صرفاً به دنبال افزایش منافع و سود شخصی باشیم. منافع کشور، سلامت جامعه و حمایت از مردم باید در اولویت قرار گیرد.
وی با اشاره به فشار اقتصادی بر خانوارها گفت: مردم با مشکلات و افزایش قیمتها مواجه هستند و بخشی از جامعه آسیب بیشتری دیده است. صنعتگران و فعالان اقتصادی باید در حد توان خود در کنار دولت و مجموعههای اجتماعی قرار گیرند و از گروههایی که نیازمند حمایت هستند، چه از نظر مادی و چه معنوی، پشتیبانی کنند.