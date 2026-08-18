معاون وزیر جهاد کشاورزی از خرید تضمینی بیش از ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم خبر داد و گفت: تاکنون ۵۵ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکصد و سی و پنجمین جلسه کمیته فنی گندم کشور با حضور معاون وزیر در امور زراعت، مدیر کل دفتر غلات و محصولات اساسی، معاونین و روسای گروه دفتر، نمایندگان موسسات تحقیقاتی، سازمان هوا شناسی کشور، سازمان حفظ نباتات و شرکت خدمات حمایتی به صورت حضوری و معاونین بهبود تولیدات گیاهی و مدیران زراعت استان ها به صورت وبیناری برگزار شد.

در این جلسه، مجید آنجفی معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: میزان خرید تضمینی گندم بیش از ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تن بوده که با پرداخت اخیر، مبلغ ۲۱۸‌.۶ همت معادل ۵۵ درصد بهای محصول خریداری شده، پرداخت شده است.

وی ضمن اشاره به تولید مطلوب گندم کشور در سال ۱۴۰۵ بر لزوم پرداخت به موقع بهای گندم خریداری شده تاکید کرد.

آنجفی ادامه داد: تدارک خوبی برای کودهای شیمیایی مورد نیاز کشاورزان انجام شده است و با این ساز و کار، یارانه کود شیمیایی پس از خرید کود از طرف کشاورزان به حساب ایشان واریز خواهد شد.

در ادامه این جلسه، عزیزکریمی مدیر کل دفتر غلات و محصولات اساسی عنوان کرد: امسال میزان تولید جو برابر با ۳.۸ میلیون تن است که نسبت به تولید سال گذشت۶ برابر با ۲.۴ میلیون تن افزایش معنی داری داشته است.

وی ادامه داد: در صورت تامین کلیه الزامات، پتانسیل افزایش این میزان به بیش از ۵ میلیون تن، در کشور وجود دارد.

عزیز کریمی میزان خرید بذر گندم تا تاریخ ۲۶ مرداد را حدود ۳۸۰ هزار تن و بذر جو را ۳۰هزار تن اعلام کرد.

در ادامه جلسه گزارشی از وضعیت تدارک انواع کودها و سموم مورد نیاز جهت کشت پاییزه، ارائه شد.

همچنین نماینده سازمان هواشناسی کشور گزارش پیش بینی بارش و دما جهت کشت پاییزه را ارائه کرد که پیش بینی ها حاکی از افزایش میزان بارش ها و دما نسبت به نرمال است.

همچنین توصیه های تحقیقاتی جهت کشت پاییزه توسط نمایندگان موسسات تحقیقاتی و سازمان حفظ نباتات ارائه شد.