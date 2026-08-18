معاون وزیر جهاد کشاورزی از خرید تضمینی بیش از ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم خبر داد و گفت: تاکنون ۵۵ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکصد و سی و پنجمین جلسه کمیته فنی گندم کشور با حضور معاون وزیر در امور زراعت، مدیر کل دفتر غلات و محصولات اساسی، معاونین و روسای گروه دفتر، نمایندگان موسسات تحقیقاتی، سازمان هوا شناسی کشور، سازمان حفظ نباتات و شرکت خدمات حمایتی به صورت حضوری و معاونین بهبود تولیدات گیاهی و مدیران زراعت استان ها به صورت وبیناری برگزار شد.

در این جلسه، مجید آنجفی معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: میزان خرید تضمینی گندم بیش از ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تن بوده که با پرداخت اخیر، مبلغ ۲۱۸‌.۶ همت معادل ۵۵ درصد بهای محصول خریداری شده، پرداخت شده است.

وی ضمن اشاره به تولید مطلوب گندم کشور در سال ۱۴۰۵ بر لزوم پرداخت به موقع بهای گندم خریداری شده تاکید کرد.

آنجفی ادامه داد: تدارک خوبی برای کودهای شیمیایی مورد نیاز کشاورزان انجام شده است و با این ساز و کار، یارانه کود شیمیایی پس از خرید کود از طرف کشاورزان به حساب ایشان واریز خواهد شد.

در ادامه این جلسه، عزیزکریمی مدیر کل دفتر غلات و محصولات اساسی عنوان کرد: امسال میزان تولید جو برابر با  ۳.۸ میلیون تن است که نسبت به تولید سال گذشت۶ برابر با ۲.۴ میلیون تن افزایش معنی داری داشته است.

 وی ادامه داد: در صورت تامین کلیه الزامات، پتانسیل افزایش این میزان به بیش از ۵ میلیون تن، در کشور وجود دارد.

عزیز کریمی میزان خرید بذر گندم تا تاریخ ۲۶ مرداد را حدود ۳۸۰ هزار تن و بذر جو را ۳۰هزار تن اعلام کرد.

در ادامه جلسه گزارشی از وضعیت تدارک انواع کودها و سموم مورد نیاز جهت کشت پاییزه، ارائه شد.

همچنین نماینده سازمان هواشناسی کشور گزارش پیش بینی بارش و دما جهت کشت پاییزه را ارائه کرد که پیش بینی ها حاکی از افزایش میزان بارش ها و دما نسبت به نرمال است.

همچنین توصیه های تحقیقاتی جهت کشت پاییزه توسط نمایندگان موسسات تحقیقاتی و سازمان حفظ نباتات ارائه شد.

برچسب ها: تولید گندم ، تولید جو
خبرهای مرتبط
آزادسازی نرخ گندم و نان اجرا می‌شود؟
آزادسازی نرخ گندم و نان اجرا می‌شود؟
۵۵ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد/پرداخت مطالبات گندمکاران به ۲۲۰ همت می‌رسد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نسخه دولت برای بحران بنزین چیست؟
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۷ مرداد
کنتور‌های هوشمند؛ گامی برای عدالت در خاموشی‌های برق
علت آلودگی نفتی خلیج فارس مشخص شد + فیلم
فروش دو خودروساز بزرگ کشور به ۷۰۰ همت رسید
هواپیماهای جدید خریداری شده پس از جنگ‌ وارد ناوگان هوایی شد
اجاره‌بها سهم قابل توجهی از سبد هزینه‌ای بازنشستگان را تشکیل می‌دهد
۱۰ نیروگاه خورشیدی بزرگ کشور نهایتا تا سال آینده به سیستم ذخیره‌ساز انرژی تجهیز می‌شوند+ فیلم
کدام استان‌ها بیشترین کارتخوان‌ها را دارند؟
آخرین اخبار
خرید تضمینی گندم از مرز ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گذشت
پرونده مسکن مهر تا یک سال آینده بسته می‌شود
توقف دریافت عوارض ۱۰ درصدی کرایه حمل دریایی تا تصویب فهرست مشمولان در هیات وزیران
کمبود نيروی انسانی تا ۱۵ سال در بسیاری از کسب‌وکار‌ها نمود پیدا می‌کند
عرضه سبوس در بازارگاه فراهم شد
رشد ۴۶ درصدی درآمدهای مالیاتی در ۵ ماهه امسال / مالیات عقب نمانده است
بانک مرکزی ادعای کسری پشتوانه سکوهای برخط طلا را تکذیب کرد
اطلاعیه قطعی مقطعی برق در منطقه نارمک
بررسی تصویب ۴۳ درخواست سرمایه گذاران خارجی به ارزش ۲۲۰ میلیون دلار
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۷ مرداد
محاصره دریایی در واردات حبوبات تاثیری ندارد/حبوبات به میزان مکفی در بنادر و انبار‌ها موجود است + فیلم
برای نجات اقتصاد، باید از بروکراسی و اقتصاد دستوری عبور کرد
روند صعودی شاخص کل بورس ادامه‌دار خواهد بود؟
موافقت صمت با تخصیص سهمیه واردات موبایل
کدام استان‌ها بیشترین کارتخوان‌ها را دارند؟
فروش دو خودروساز بزرگ کشور به ۷۰۰ همت رسید
شاخص کل بورس از ارتفاع ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار واحد عبور کرد
آبرسانی به ۲۳۰۰ روستا و بهره‌برداری از ۱۱ سد در یک سال اخیر
واردات در ازای رفع تعهد ارزی ضربه‌ای به تولید داخل
اجاره‌بها سهم قابل توجهی از سبد هزینه‌ای بازنشستگان را تشکیل می‌دهد
کیفیت ساخت مسکن مهم‌تر از تعداد واحدهاست
کوتاه‌تر شدن فرآیند افزایش سرمایه لیزینگ‌ها پیگیری می‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
اجاره‌داری حرفه‌ای باید به یکی از محورهای تأمین مسکن تبدیل شود
حل مسئله مسکن با افزایش تولید و تسهیلات محقق نمی‌شود
شناسایی بیش از ۶۰ هزار برق غیرمجاز در استان تهران/ تقسیط هزینه انشعاب در ۶ قسط
قیمت هر کیلو شکر برای مصرف کننده ۱۲۰ هزار تومان
۱۰ نیروگاه خورشیدی بزرگ کشور نهایتا تا سال آینده به سیستم ذخیره‌ساز انرژی تجهیز می‌شوند+ فیلم
مولدسازی ماموریت جدید و راهبردی اموال تملیکی
گزارش اهم برنامه‌ها و اقدامات وزارت نیرو در دولت چهاردهم منتشر شد