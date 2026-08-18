باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی -رستاقی معاون امور جنگلی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان در این تور گفت: برخلاف طرحهای سنتی که بر محوریت برداشت چوب استوار بودند، رویکرد «جنگلداری نوین» بر مدیریت پایدار، حفاظت و احیای اکوسیستم متمرکز است.
رستاقی افزود: بر اساس این طرح، هیچ گونهای از درختان زنده و سرپا برداشت نمیشود و خروج محصولات چوبی تنها در چهارچوب اصول علمی، جهت مبارزه با آفات یا مدیریت درختان آسیبدیده از حوادث طبیعی (بهصورت تجمعی) انجام میگیرد.
معاون امور جنگلی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان بیان کرد:مرحله نخست این طرح که شامل ۲۸ حوزه جنگلی در سه استان گلستان، مازندران و گیلان است، با وسعت ۷۳۰ هزار هکتار در حال اجراست.
او تصریح کرد: این برنامه جامع، علاوه بر جایگزینی گونههای غیربومی با گونههای بومی، شامل تقویت زیرساختهای حفاظتی، تجهیز یگانهای جنگلبانی، اجرای طرحهای آبخیزداری و مدیریت اکولوژیک جنگل جهت تضمین پایداری تنوع زیستی میباشد.
تور رسانهای بازدید از عرصههای جنگلکاری کردکوی، با هدف تبیین دقیق برنامههای احیا و حفاظت از منابع طبیعی و آشنایی اصحاب رسانه با سازوکارهای طرح جنگلداری نوین، بازدید کردند.