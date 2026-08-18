باشگاه خبرنگارارن جوان؛ جواد فراهانی - دیمیتری شوپووالوف، دانشیار جراحی در دانشگاه پزشکی دولتی پیروگوف روسیه می گوید: ژنیکوماستی بزرگ شدن غدد سینه در مردان به دلیل تکثیر بافت غدهای است. شیوع این بیماری در بین مردان در سالهای اخیر افزایش یافته است، بنابراین احتمالاً تعداد موارد آن افزایش خواهد یافت. این بیماری خطر ابتلا به سرطان سینه را به طور قابل توجهی افزایش میدهد. اگرچه ژنیکوماستی به ندرت تهدید کننده زندگی است، اما نباید نادیده گرفته شود زیرا:
اولاً، میتواند اولین علامت اختلالات غدد درون ریز یا تومورهای جدی باشد.
ثانیاً، این نقص ظاهری قابل توجه اغلب منجر به عزت نفس پایین، انزوای اجتماعی، اضطراب و حتی افسردگی میشود.
شوپووالوف میگوید: «با افزایش چاقی، استفاده از مکملهای غذایی و افزایش فروش داروهای روانپزشکی، تعداد مردان مبتلا به ژنیکوماستی احتمالاً در سالهای آینده افزایش خواهد یافت. این یک روند منفی است، زیرا ژنیکوماستی درمان نشده، خطر ابتلا به سرطان سینه را در درازمدت ۳ تا ۵ برابر افزایش میدهد. نشان داده شده است که ژنیکوماستی در ۳۰ تا ۷۰ درصد موارد در مردان، مقدم بر شروع سرطان سینه است. سایر علائمی که باید مراقب آنها بود شامل کاهش میل جنسی، اختلال نعوظ، تحلیل عضلات، پوکی استخوان، اعتماد به نفس پایین، انزوای اجتماعی، اضطراب و افسردگی است.»
به گفته او، جراحی فقط به مسئله زیبایی میپردازد و علت هورمونی زمینهای را درمان نمیکند. اگر علت زمینهای (مانند چاقی یا مصرف دارو) ادامه یابد، خطر عود حتی پس از برداشتن بافت باقی میماند. علاوه بر این، عدم تعادل هورمونی همچنان بر متابولیسم، عملکرد جنسی و سلامت کلی تأثیر میگذارد.
منبع: رسیا الیوم