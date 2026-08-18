شهروندخبرنگار ما تصاویری از حضور با شکوه مردم انقلابی شهر شهباز از توابع شهرستان شازند استان مرکزی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم انقلابی و دلداده به میهن اسلامی در شهر شهباز از توابع شهرستان شازند استان مرکزی، در شبی دیگر از تجمعات اقتدار و مقاومت کوچه و خیابانهای این شهر را رها نکردند و یاد و خاطره شهدا، به ویژه جنگ رمضان را گرامی داشتند. دلهایی که هنوز برای ایران سرافراز میتپد و هیچ گاه این شعله دلدادگی خاموش نمیشود.
شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری گوشههایی از حماسه آفرینی مردم شهرستان را به نمایش گذاشت.
منبع: شهروندخبرنگار - مرکزی
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