شهروندخبرنگار ما تصاویری از حضور با شکوه مردم انقلابی شهر شهباز از توابع شهرستان شازند استان مرکزی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم انقلابی و دلداده به میهن اسلامی در شهر شهباز از توابع شهرستان شازند استان مرکزی، در شبی دیگر از تجمعات اقتدار و مقاومت کوچه و خیابان‌های این شهر را رها نکردند و یاد و خاطره شهدا، به ویژه جنگ رمضان را گرامی داشتند. دل‌هایی که هنوز برای ایران سرافراز می‌تپد و هیچ گاه این شعله دلدادگی خاموش نمی‌شود.
شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری گوشه‌هایی از حماسه آفرینی مردم شهرستان را به نمایش گذاشت.

منبع: شهروندخبرنگار - مرکزی

قابی دیگر از وطن پرستی مردم شهباز در تجمعات خیابانی

قابی دیگر از وطن پرستی مردم شهباز در تجمعات خیابانی

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: رهبر شهید انقلاب ، تجمع ها ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار لرستان؛
سوگواری مردم انقلابی شهر گراب در رثای شهادت رهبر انقلاب اسلامی + فیلم
شهروندخبرنگار لرستان؛
مراسم سوگواری آقای شهید ایران در مسجدجامع گراب
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی؛
مراسم عزاداری قائد امت اسلام در هریس + فیلم و عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
حماسه ایستادگی و مقاومت ماهدشتی ها در قرارهای شبانه + عکس
تجدید میثاق مردم خوی در یکصد و هفتادمین قرار‌های شبانه با رهبر انقلاب + عکس
حماسه ایستادگی مردم انقلابی هریس در تجمعات اقتدار و مقاومت + عکس و فیلم
مشکلات مسافران اتوبوس های بی آرتی از زبان شهروندخبرنگار
گزارش تصویری از برداشت خربره در شهر سین
گوشه‌هایی از حماسه وطن پرستی دیباج در میدان مقاومت + فیلم
قابی دیگر از وطن پرستی مردم شهباز در تجمعات خیابانی + عکس
آخرین اخبار
قابی دیگر از وطن پرستی مردم شهباز در تجمعات خیابانی + عکس
گوشه‌هایی از حماسه وطن پرستی دیباج در میدان مقاومت + فیلم
گزارش تصویری از برداشت خربره در شهر سین
مشکلات مسافران اتوبوس های بی آرتی از زبان شهروندخبرنگار
حماسه ایستادگی مردم انقلابی هریس در تجمعات اقتدار و مقاومت + عکس و فیلم
تجدید میثاق مردم خوی در یکصد و هفتادمین قرار‌های شبانه با رهبر انقلاب + عکس
حماسه ایستادگی و مقاومت ماهدشتی ها در قرارهای شبانه + عکس
حال ناخوش عابران از جاده نا امن جیرفت - کهنوج به بندرعباس