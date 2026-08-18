رئیس جمهور آمریکا در پستی جدید گفت که هیچ مذاکره‌ای با ایران در حال انجام یا برنامه‌ریزی نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در پستی جدید گفت که هیچ مذاکره‌ای با ایران در حال انجام یا برنامه‌ریزی نیست.

ترامپ در یک پست در تروث سوشال مدعی شد که محاصره دریایی ایران توسط آمریکا «با تمام قوا» ادامه دارد. او ادعا کرد که تنگه هرمز «باز و فعال» است و مین‌های این آبراه «برداشته یا منفجر شده‌اند».

آخرین اظهارات ترامپ نشان‌دهنده مواضع ضد و نقیضی اوست که  تنها یک روز قبل  ادعا کرده بود که آمریکا در حال انجام مذاکرات با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است. تهران این ادعا را رد کرده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: دونالد ترامپ ، تنگه هرمز
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