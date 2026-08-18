دبیرکل کمیته ملی المپیک از برگزاری انتخابات این کمیته در دی سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک پس از پایان شصت و هفتمین نشست هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک در جمع خبرنگاران گفت: سال گذشته در هیات اجرایی و پس از آن در مجمع عمومی کمیته ملی المپیک و پس آن در کمیته بین المللی المپیک تصویب شد که انتخابات بعدی کمیته در دی ماه ۱۴۰۵ برگزار شود. بر اساس این مصوبات در جلسه امروز هیئت اجرایی تاریخ ۷ دی ۱۴۰۵ به عنوان روز انتخابات تعیین شد.

او در خصوص انتخاب کارشناسان خبره حاضر در مجمع انتخابات گفت: با عنایت به اینکه هیچ شائبه‌ای شکل نگیرد که کمیته از ابزارهایی که دارد بخواهد انتخابات را مهندسی کند، بنا بر این شد که کارشناسان، نماینده باشگاه و مربیان سال قبل مجددا در این مجمع حضور داشته باشند. این کار به پیشنهاد خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک و تصویب اعضای هیئت اجرایی صورت گرفت. بر این اساس آقایان قراخانلو، کفاشیان و علی‌نژاد کارشناسان مرد خبره و خانم‌ها شیرزاد و محمدیان به عنوان کارشناسان خبره زن حاضر در مجمع انتخاب شدند.

دبیرکل کمیته ملی المپیک با اشاره به تورم موجود و هزینه های مترتب بر زندگی افراد، عنوان کرد: مقرر شد حقوق ماهانه المپین‌های مدال آور که حدود ۶۵ نفر هستند و از کمیته ملی المپیک حقوق دریافت می‌کنند ۵۰ درصد اضافه شود و از ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند.

علی‌نژاد در ادامه درباره مصوبات جلسه امروز هیات اجرایی بیان کرد: با توجه به اساسنامه کمیته ملی المپیک، هیئت اجرایی موظف است هر ساله قبل از مجامع لیست اعضا را بر اساس حضور در المپیک بررسی کند. با توجه به جدایی انجمن MMA از فدراسیون انجمن‌های رزمی و اینکه در بازی‌های آسیایی نماینده ندارد، این انجمن از مجمع کمیته خارج شد.

او با اشاره به اینکه پیش از این آتوسا گلشادنژاد به عنوان پرچمدار زن کاروان ایران در بازی های آسیایی انتخاب شده بود، عنوان کرد: بعد از بررسی فدراسیون کاراته و آخرین وضعیت در مورد اسکان، با توجه به اینکه مسافت اسکان کاراته با محل برگزاری افتتاحیه دور بود و کمیته برگزار کننده بازی‌ها گفت امکان ایاب و ذهاب وجود ندارد؛ فدراسیون کاراته روز گذشته طی مکاتبه‌ای اعلام کرد این فاصله طولانی روی عملکرد او تأثیر دارد و وی از پرچمداری انصراف داد. ما به پرچمداری گلشادنژاد علاقه‌مند بودیم ولی اولویت موضوعات فنی است و امروز زهرا کیانی، دارنده دو نقره بازی‌های آسیایی از رشته ووشو به عنوان پرچم دار خانم انتخاب شد.

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دبیرکل کمیته ملی المپیک بیان کرد: مقرر شد در هر رشته‌ای معادل ۵۰ درصد مجموع پاداش ورزشکاران آن رشته به فدراسیون مربوطه پرداخت شود و به تشخیص رئیس فدراسیون به کادر فنی و سرپرستی تیم پرداخت صورت گیرد.

علی‌نژاد درباره نامه میراسماعیلی مبنی بر اعلام نفرات اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: اعضای مجمع حق دارند سوال بپرسند و اگر لازم باشد پاسخ داده می‌شود. در مورد لیست و افراد کاروان، حدود یک ماه قبل در هیئت اجرایی مصوب کردیم که اسامی نفرات اعزامی منتشر شود اما باید انتشار، زمانی باشد که اشکالی در تیم‌ها ایجاد نشود. در برخی تیم‌ها شرایط نهایی نشده و اگر اسامی اعلام شود ممکن است تیم‌ها دچار مشکل شوند. اواسط شهریور و وقتی ترکیب همه تیم‌ها نهایی شد لیست را منتشر می‌کنیم. این کار به خاطر نامه عضوی از اعضای مجمع نیست بلکه در هیئت اجرایی مصوب شده است و کمیته ملی المپیک همیشه از شفاف‌سازی حمایت می‌کند.

برچسب ها: کمیته ملی المپیک ، دبیرکل کمیته ملی المپیک ، مهدی علی‌نژاد ، بازی‌های آسیایی
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