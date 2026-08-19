رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، گفت: چالش اصلی در مسیر مهارت‌آموزی دانش آموزان رشته فنی حرفه‌ای در نبود تجهیزات کارگاهی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی لطیفی، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان در تبیین وضعیت آموزش‌های مهارتی در نظام آموزشی کشور، با اشاره به اقدامات تحولی سازمان پژوهش از سال ۱۳۹۵ در کتب فنی و حرفه‌ای، گفت: محتوای تولید شده در رشته‌هایی که تعامل موثری با ذینفعان بازار کار داشته‌اند، به استاندارد مناسبی برای یادگیری مهارت رسیده‌ است؛ با این حال، معتقدم چالش اصلی در این بخش نه در «برنامه درسی»، بلکه در «عدم کفایت تجهیزات» است.

۴۰ درصد؛ سهم تجهیزات هنرستان‌ها از نیاز واقعی

لطیفی با بیان اینکه مهارت‌آموزی بدون ابزار و کارگاه غیرممکن است، افزود: پژوهش‌های ما نشان می‌دهد که شاخص کفایت تجهیزات در هنرستان‌های کشور حدود ۴۰ درصد است. در واقع، حتی اگر بهترین کتب درسی در رشته‌هایی مانند فتوگرافیک، مکانیک یا طراحی تدوین شود، تا زمانی که هنرجو به دوربین، نرم‌افزار یا تجهیزات کارگاهی دسترسی نداشته باشد، مهارتی کسب نخواهد شد.

تلاش برای مهارت‌محوری در مدارس نظری

وی درباره آموزش‌های مهارتی در مدارس نظری (به ویژه متوسطه اول) نیز گفت: در این حوزه، علاوه بر فضای کارگاهی، جذابیت محتوا نیز چالش‌برانگیز بود که سعی کردیم با رویکردهای جدید در کتاب «کار و فناوری»، آن را اصلاح کنیم. به عنوان نمونه، تولید بیش از ۳۸۰ دقیقه فیلم آموزشی برای پایه ششم با هدف عینیت‌بخشی به مهارت‌ها و استفاده از ابزارهای شبیه‌ساز، از جمله اقدامات این سازمان برای جبران کاستی‌ها بوده است.

برچسب ها: مهارت محوری ، کتاب درسی
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