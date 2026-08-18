مدیرکل محیط زیست قم در بازدید از معدن باریت زیزگان با قید فوریت بر ضرورت رعایت الزامات زیست‌محیطی و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از ایجاد آلودگی و مزاحمت برای ساکنان مناطق اطراف تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -سیده مریم محمدی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم و امیرعباس بقایی فرماندار شهرستان قم با حضور در معدن باریت زیزگان، از بخش‌های مختلف این واحد معدنی بازدید کرده و مسائل و مشکلات زیست‌محیطی آن را مورد بررسی قرار دادند. 

در جریان این بازدید، مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی معدن و آثار فعالیت آن بر محیط پیرامون و روستاهای مجاور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر ضرورت رعایت الزامات زیست‌محیطی و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از ایجاد آلودگی و مزاحمت برای ساکنان مناطق اطراف تأکید شد.

در پایان این بازدید مقرر شد مسئولان این واحد صنعتی و معدنی، با قید فوریت نسبت به رفع مشکلات و نواقص زیست‌محیطی اقدام کنند تا ضمن تداوم فعالیت این واحد، از ایجاد هرگونه آلودگی و مزاحمت برای روستاهای پیرامون جلوگیری و الزامات زیست‌محیطی به‌طور کامل رعایت شود.

منبع:محیط زیست قم

برچسب ها: معدن ، محیط زیست قم
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