باشگاه خبرنگاران جوان -سیده مریم محمدی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم و امیرعباس بقایی فرماندار شهرستان قم با حضور در معدن باریت زیزگان، از بخشهای مختلف این واحد معدنی بازدید کرده و مسائل و مشکلات زیستمحیطی آن را مورد بررسی قرار دادند.
در جریان این بازدید، مهمترین چالشهای زیستمحیطی معدن و آثار فعالیت آن بر محیط پیرامون و روستاهای مجاور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر ضرورت رعایت الزامات زیستمحیطی و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از ایجاد آلودگی و مزاحمت برای ساکنان مناطق اطراف تأکید شد.
در پایان این بازدید مقرر شد مسئولان این واحد صنعتی و معدنی، با قید فوریت نسبت به رفع مشکلات و نواقص زیستمحیطی اقدام کنند تا ضمن تداوم فعالیت این واحد، از ایجاد هرگونه آلودگی و مزاحمت برای روستاهای پیرامون جلوگیری و الزامات زیستمحیطی بهطور کامل رعایت شود.
منبع:محیط زیست قم