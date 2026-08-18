باشگاه خبرنگاران جوان - این مراسم به دعوت رهبر انقلاب اسلامی با حضور آیت‌الله سید حسن خمینی نوه رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین مسعود خامنه‌ای و حجت الاسلام والمسلمین مصطفی خامنه‌ای یادگاران رهبر شهید، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، مقامات کشوری و لشکری و خیل عظیمی از دوستداران رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران در حال برگزاری است.

تصویری از حضور خانواده رهبر شهید و روسای قوای مقننه و قضاییه در مراسم چهلمین روز خاکسپاری رهبری شهید

در این مراسم، مقاماتی از جمله سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه، حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، سردار سید مجید ابن‌الرضا سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، محمد مخبر مشاور و دستیار رهبر انقلاب، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاجی علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، علیرضا زاکانی شهردار تهران و احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان حضور دارند.

حضور پزشکیان در مراسم چهلمین روز تشییع و تدفین آقای شهید ایران

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نمایی متفاوت از مداحی حاج مهدی رسولی در مراسم بزرگداشت چهلم «آقای شهید ایران»، از سوی رهبر معظم انقلاب در مصلی امام خمینی(ره) تهران.

شعرخوانی مهدی رسولی در چهلمین روز تشییع رهبر شهید