هم‌زمان با ایام چهلمین روز تشییع تاریخی پیکر مطهر آقای شهید ایران، مراسم بزرگداشت رهبر شهید و خانواده ایشان در مصلای امام خمینی (ره) تهران آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این مراسم به دعوت رهبر انقلاب اسلامی با حضور آیت‌الله سید حسن خمینی نوه رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین مسعود خامنه‌ای و حجت الاسلام والمسلمین مصطفی خامنه‌ای یادگاران رهبر شهید، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، مقامات کشوری و لشکری و خیل عظیمی از دوستداران رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران در حال برگزاری است.

تصویری از حضور خانواده رهبر شهید و روسای قوای مقننه و قضاییه در مراسم چهلمین روز خاکسپاری رهبری شهید

آیین بزرگداشت چهلم «آقای شهید ایران» در مصلی تهران

در این مراسم، مقاماتی از جمله سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه، حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، سردار سید مجید ابن‌الرضا سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، محمد مخبر مشاور و دستیار رهبر انقلاب، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاجی علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، علیرضا زاکانی شهردار تهران و احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان حضور دارند.

آیین بزرگداشت چهلم «آقای شهید ایران»؛ اهتزار پرچم خونخواهی در مصلای تهران

حضور پزشکیان در مراسم چهلمین روز تشییع و تدفین آقای شهید ایران

آیین بزرگداشت چهلم «آقای شهید ایران» در مصلی تهران

 آیین بزرگداشت چهلم «آقای شهید ایران»؛ اهتزار پرچم خونخواهی در مصلای تهران

شعار «لبیک سیدمجتبی» در مصلای تهران طنین‌انداز شد

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آیین بزرگداشت چهلم «آقای شهید ایران»؛ اهتزار پرچم خونخواهی در مصلای تهران

ای مردم، ای خواص! حی علی القصاص

نمایی متفاوت از مداحی حاج مهدی رسولی در مراسم بزرگداشت چهلم «آقای شهید ایران»، از سوی رهبر معظم انقلاب در مصلی امام خمینی(ره) تهران. 

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شعرخوانی مهدی رسولی در چهلمین روز تشییع رهبر شهید

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برچسب ها: رهبر انقلاب ، مراسم چهلم
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۳ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
برای شادی روح رهبر شهیدمان صلوات
۲
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۳۴ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
حرف ما یک کلام انتقام انتفام
۳
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۲ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
خوش به حال همه کسانی که توانستند و شرکت کردند. ماشاء الله
۴
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۱ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
ای مردم، ای خواص! حی علی القصاص
۲۳
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۳ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
تبدیل وضعیت کارگران چی شد؟
۳
۲۶
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