شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از حضور پر شور مردم انقلابی شهر آبدان از توابع استان بوشهر در میدان اقتدار و مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم استوار و با صلابت شهر آبدان از استان بوشهر در شبهای اقتدار و مقاومت، با حضور پرشور خود و سردادن شعارهای حماسی به حفظ نظام مقدس انقلاب اسلامی تاکید کردند. در این تجمعات خودجوش مردم انقلابی این شهرستان، با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، تصاویر رهبر شهید انقلاب و پلاکاردهایی با مضامین انقلابی بار دیگر عشق وطن پرستی خود را به نمایش گذاشتند.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: رضا محمدی - بوشهر
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