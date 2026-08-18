باشگاه خبرنگاران جوان؛الهام قبادی -کوروش زارعی دبیر روایت راهیان در آیین اختتامیه دهمین همایش بین المللی تئاتر مردمی پیاده روی اربعین "روایت راهیان" با اشاره به جایگاه معنوی پیاده‌روی اربعین، آن را سختیِ زیبا توصیف کرد و گفت: دلِ فعالان این عرصه برای این مسیر تنگ می‌شود و از خدا می‌خواهند عمرشان بدهد تا سال آینده نیز بتوانند این تجربه را تکرار کنند.

وی با قدردانی از خادمان این عرصه افزود:تمام کسانی که در این دستگاه خدمت می‌کنند، اجرشان نزد خداوند محفوظ است و امیدوارم سال‌های سال طعم شیرین خدمت به زائران اباعبدالله الحسین را بچشند.

زارعی با اشاره به استقبال مردمی از برنامه‌های فرهنگی این جشنواره اظهار کرد : مردم خودشان درباره فعالیت‌های هنری مسیر اربعین سؤال می‌کنند و خوشبختانه طی چند سال اخیر، این فعالیت‌ها به شکل مستمر ادامه داشته است.

دبیر جشنواره روایت راهیان، نقش هنرمندان خوزستانی و عرب‌زبان را در این رویداد اساسی دانست و تصریح کرد : برای ارتباط با مخاطبان عرب‌زبان، به اجرای تعزیه و نمایش‌های خیابانی به دو زبان فارسی و عربی نیاز داشتند که خوشبختانه این مهم محقق شده است.

وی با بیان اینکه تئاتر اربعین به یک جریان فرهنگی تبدیل شده، خاطرنشان کرد : اکنون کشور‌های عربی نیز از این تجربه بهره گرفته‌اند و مشغول تولید آثار نمایشی هستند و هدف اصلی، پای کار آمدن گروه‌ها و موکب‌های عراقی بوده که خوشبختانه این اتفاق افتاده است.

زارعی در ادامه از ستاد فرهنگی اربعین درخواست کرد که حمایت جدی‌تری از این فعالیت‌ها به عمل آورد تا گستردگی و کیفیت برنامه‌ها افزایش یابد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد :به‌تدریج کشور‌های دیگر نیز در این رویداد مشارکت کنند.

این هنرمند پیشکسوت با تأکید بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره تمدن نوین اسلامی، گفت :باید برای برقراری اتحادیه‌ای از کشور‌های جهان اسلام گام بردارند تا با استفاده از هنر تئاتر، مفاهیم شفقت، برادری و همدلی را گسترش دهند.

وی افزود که این فعالیت‌ها در حقیقت یک نذر فرهنگی است که هنرمندان بدون دریافت دستمزد و تنها با عشق و اخلاص در این مسیر قدم برمی‌دارند.

در بخش پایانی این مراسم، از جمعی از فعالان و هنرمندان این رویداد از جمله مرشد محسن میرزاعلی، پرده‌خوان ابراهیم الحکاک، نماینده مؤسسه فرهنگی رسانه‌ای قاف، شهید مهندس محمدحسین رضایی، احمد ترفی، حسین گلچین‌زاده، آرش سارابان، جواد فلاحتی و شهید مهندس محمدحسین ابوالفضل قدیمی‌پور تجلیل شد.