باشگاه خبرنگاران جوان - احد بهجت حقیقی رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس در نشست تخصصی کمیته اقدام مشترک و کارگروه تنظیم بازار استان فارس که با حضور مسعود گودرزی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری برگزار شد با اعلام پایداری ذخایر راهبردی استان گفت: میزان تاب‌آوری این استان در تأمین کالا‌های اساسی در شرایط بسیار خوبی قرار دارد و استقرار نظام بازرسی و نظارت هوشمند جهت پایش مستمر بازار ضرورتی انکارناپذیر است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تصریح کرد: ذخایر برنج، گوشت قرمز، گوشت مرغ، روغن، شکر و گندم در وضعیت مطلوبی قرار دارند و میزان تاب‌آوری ذخایر در هر دو بخش دولتی و خصوصی بالا ارزیابی می‌شود.

بهجت‌حقیقی با اشاره به وضعیت بازار روغن افزود: بخش خصوصی ذخایر مناسبی در اختیار دارد و نگرانی از بابت تأمین این کالا وجود ندارد.

به گفته او؛ در خصوص مدیریت مازاد تولید مرغ در شهرستان‌ها، خاطرنشان کرد: پس از بازرسی و تأیید مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، کمک به صدور مجوز صادرات با هماهنگی بازار عرضه محصول انجام خواهد شد.

بهجت حقیقی با بیان اینکه در حال حاضر هنوز مجوزی برای صادرات مرغ به خارج از کشور صادر نشده است، عنوان کرد: شرط ذخیره‌سازی مرغ منوط به نظارت و تأیید اداره کل دامپزشکی و ثبت دقیق در سامانه جامع انبار‌ها است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: نشست کمیته اقدام مشترک و تنظیم بازار استان فارس با هدف تدوین و اتخاذ سیاست‌های نظارتی و اجرایی برای تضمین امنیت غذایی و پایداری اقتصادی در سطح استان برگزار می‌شود.

منبع: جهاد کشاورزی فارس