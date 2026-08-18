رئیس جمهور در پیامی درگذشت مادر شهیدان ایرج، سعید و ارسلان چنگیزی را به خانواده ایشان و مردم شهیدپرور استان همدان تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در متن پیام تسلیت مسعود پزشکیان رئیس جمهور در پی درگذشت مادر شهیدان چنگیزی آمده است: درگذشت بانوی فداکار، مرحومه مغفوره حاجیه خانم صفیه پاشائی، مادر بزرگوار شهیدان والامقام ایرج، سعید و ارسلان چنگیزی را به خانواده محترم ایشان و مردم شهید پرور استان همدان تسلیت عرض می‌کنم.

رئیس جمهور افزود: بی‌تردید صبر و استقامت این مادر گرامی در فراق سه فرزند غیورش، جلوه‌ای ماندگار از ایمان، فداکاری و سربلندی مادران این سرزمین است و نام و یادش همواره در تاریخ پرافتخار ایران اسلامی باقی خواهد ماند. از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت و مغفرت واسعه الهی و همنشینی با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.