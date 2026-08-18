باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود زارعی با اشاره به رونمایی از فرآیند امکانسنجی محیطزیستی پروژههای شهرداری شیراز در سامانه PMIS اظهار کرد: با توجه به تأکیدات مکرر کمیسیون بر ضرورت برخورداری پروژههای شهری از پیوست زیستمحیطی، مقرر شده است حدود یکهزار و ۷۰۰ پروژه شهرداری از نظر نیاز به این پیوست بررسی شوند.
او افزود: این فرآیند با همکاری معاونت خدمات شهری، محیط زیست، معاونت برنامهریزی و سایر بخشهای مرتبط شهرداری انجام خواهد شد و پروژههای نیازمند پیوست زیستمحیطی شناسایی و فرآیند مربوط به آنها در سامانه PMIS تعریف و کنترل میشود.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز این اقدام را گامی مؤثر در مدیریت پروژههای شهری دانست و گفت: زیرساختها، تجهیزات و هماهنگیهای بینبخشی لازم برای اجرای این فرآیند فراهم شده است و تلاش میکنیم گزارش این اقدام نیز در صحن علنی شورای شهر به اطلاع شهروندان برسد.
اجرای ۱۴ کیلومتر شبکه انتقال پساب
زارعی در ادامه با اشاره به بررسی آخرین وضعیت تصفیهخانههای محلی شماره ۲ و ۳ در بوستان مادر و شهرک قصر قمشه گفت: وضعیت تصفیهخانه شماره ۲ در چارچوب تفاهمنامه شهرداری شیراز و شرکت آبفا بررسی شد.
او با بیان اینکه شهرداری شیراز بر اساس این تفاهمنامه حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای تقویت زیرساختهای زیستمحیطی شهر هزینه خواهد کرد، افزود: یکی از تعهدات شرکت آبفا، ایجاد ۱۴ کیلومتر شبکه برای انتقال پساب تصفیهخانه شماره ۲ به مناطق ۵ و ۹ است تا بخش قابل توجهی از فضای سبز این مناطق با پساب تصفیهشده آبیاری شود.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا ادامه داد: با اجرای این تفاهمنامه، احداث تصفیهخانه در بوستان مادر دیگر توجیه قبلی را نخواهد داشت؛ ازاینرو مقرر شد روند اجرای شبکه ۱۴ کیلومتری از وضعیت توقف و بلاتکلیفی خارج شود.
زارعی تأکید کرد: با توجه به نیاز پروژه به تأمین اعتبار از سوی آبفا و پرداخت صورتوضعیت پیمانکار، موضوع اعتبارات تعیین تکلیف شد تا با پرداخت پیشپرداخت به پیمانکار، عملیات اجرایی هرچه سریعتر آغاز شود. این موضوع یکی از مهمترین مصوبات جلسه کمیسیون بود.
بررسی وضعیت تصفیهخانه شهرک قصر قمشه
او همچنین درباره تصفیهخانه محلی شهرک قصر قمشه گفت: با توجه به شرایط خاص شبکه فاضلاب این منطقه، مقرر شد شرکت آبفای شیراز موضوع را بهصورت تخصصی بررسی کند تا مشخص شود در صورت احداث تصفیهخانه، وضعیت فاضلاب جمعآوریشده چگونه خواهد بود و آیا اجرای این پروژه میتواند مشکلات زیستمحیطی منطقه را کاهش دهد یا خیر.
تعیین تکلیف تصفیهخانه بلوار اتحاد ظرف دو هفته
زارعی در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی وضعیت تصفیهخانه محلی بلوار اتحاد اشاره کرد و گفت: با توجه به مشکلات موجود در زمینه تأمین و خرید زمین مورد نیاز برای احداث این تصفیهخانه، مقرر شد شهرداری منطقه ۷ ظرف دو هفته جلسهای با حضور تمامی مسئولان ذیربط در داخل و خارج از شهرداری برگزار و موضوع را تعیین تکلیف کند.
او افزود: در صورت نیاز به ارائه لایحه به شورای شهر برای رفع این مشکل، شهرداری باید موضوع را پیگیری و لایحه مربوطه را برای تصمیمگیری به شورا ارائه کند تا این پروژه از وضعیت بلاتکلیفی خارج شود.
تکمیل مطالعات خدمات امدادی و آتشنشانی در بافت تاریخی
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز همچنین به بررسی پیشبینی خدمات اورژانس و آتشنشانی در بافت تاریخی و فرهنگی شهر، بهویژه محدوده بینالحرمین، اشاره کرد.
زارعی گفت: در جلسه گذشته، هفت موضوع مهم برای ارتقای سلامت، ایمنی، امنیت و دسترسی دستگاههای خدماترسان در بافت تاریخی و فرهنگی شیراز تعیین شد که خدمات اورژانس و آتشنشانی یکی از این موضوعات است.
او افزود: در جلسه امروز، با حضور متولیان هفت دستگاه و مشاور طرح، مطالعات انجامشده، اقدامات اولیه مشاور و دیدگاههای دستگاههای متولی بررسی و درباره آنها تبادل نظر شد.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز خاطرنشان کرد: مقرر شد مطالعات مربوط به این طرح حداکثر تا پایان آذرماه تکمیل شود تا زمینه برای تصمیمگیری و اجرای اقدامات لازم در راستای ارتقای خدمات امدادی و آتشنشانی در بافت تاریخی و فرهنگی شیراز فراهم شود.
منبع: شورای شهر شیراز