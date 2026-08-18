رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر شیراز از بررسی حدود هزار و ۷۰۰ پروژه شهرداری از نظر نیاز به پیوست زیست‌محیطی خبر داد و گفت: تعیین تکلیف تصفیه‌خانه‌های محلی، اجرای ۱۴ کیلومتر شبکه انتقال پساب و ارتقای خدمات امدادی و آتش‌نشانی در بافت تاریخی و فرهنگی شیراز از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در جلسه ۲۶۴ این کمیسیون بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود زارعی با اشاره به رونمایی از فرآیند امکان‌سنجی محیط‌زیستی پروژه‌های شهرداری شیراز در سامانه PMIS اظهار کرد: با توجه به تأکیدات مکرر کمیسیون بر ضرورت برخورداری پروژه‌های شهری از پیوست زیست‌محیطی، مقرر شده است حدود یک‌هزار و ۷۰۰ پروژه شهرداری از نظر نیاز به این پیوست بررسی شوند.

او افزود: این فرآیند با همکاری معاونت خدمات شهری، محیط زیست، معاونت برنامه‌ریزی و سایر بخش‌های مرتبط شهرداری انجام خواهد شد و پروژه‌های نیازمند پیوست زیست‌محیطی شناسایی و فرآیند مربوط به آنها در سامانه PMIS تعریف و کنترل می‌شود.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز این اقدام را گامی مؤثر در مدیریت پروژه‌های شهری دانست و گفت: زیرساخت‌ها، تجهیزات و هماهنگی‌های بین‌بخشی لازم برای اجرای این فرآیند فراهم شده است و تلاش می‌کنیم گزارش این اقدام نیز در صحن علنی شورای شهر به اطلاع شهروندان برسد.

اجرای ۱۴ کیلومتر شبکه انتقال پساب

زارعی در ادامه با اشاره به بررسی آخرین وضعیت تصفیه‌خانه‌های محلی شماره ۲ و ۳ در بوستان مادر و شهرک قصر قمشه گفت: وضعیت تصفیه‌خانه شماره ۲ در چارچوب تفاهم‌نامه شهرداری شیراز و شرکت آبفا بررسی شد.

او با بیان اینکه شهرداری شیراز بر اساس این تفاهم‌نامه حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای تقویت زیرساخت‌های زیست‌محیطی شهر هزینه خواهد کرد، افزود: یکی از تعهدات شرکت آبفا، ایجاد ۱۴ کیلومتر شبکه برای انتقال پساب تصفیه‌خانه شماره ۲ به مناطق ۵ و ۹ است تا بخش قابل توجهی از فضای سبز این مناطق با پساب تصفیه‌شده آبیاری شود.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا ادامه داد: با اجرای این تفاهم‌نامه، احداث تصفیه‌خانه در بوستان مادر دیگر توجیه قبلی را نخواهد داشت؛ ازاین‌رو مقرر شد روند اجرای شبکه ۱۴ کیلومتری از وضعیت توقف و بلاتکلیفی خارج شود.

زارعی تأکید کرد: با توجه به نیاز پروژه به تأمین اعتبار از سوی آبفا و پرداخت صورت‌وضعیت پیمانکار، موضوع اعتبارات تعیین تکلیف شد تا با پرداخت پیش‌پرداخت به پیمانکار، عملیات اجرایی هرچه سریع‌تر آغاز شود. این موضوع یکی از مهم‌ترین مصوبات جلسه کمیسیون بود.

بررسی وضعیت تصفیه‌خانه شهرک قصر قمشه

او همچنین درباره تصفیه‌خانه محلی شهرک قصر قمشه گفت: با توجه به شرایط خاص شبکه فاضلاب این منطقه، مقرر شد شرکت آبفای شیراز موضوع را به‌صورت تخصصی بررسی کند تا مشخص شود در صورت احداث تصفیه‌خانه، وضعیت فاضلاب جمع‌آوری‌شده چگونه خواهد بود و آیا اجرای این پروژه می‌تواند مشکلات زیست‌محیطی منطقه را کاهش دهد یا خیر.

تعیین تکلیف تصفیه‌خانه بلوار اتحاد ظرف دو هفته

زارعی در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی وضعیت تصفیه‌خانه محلی بلوار اتحاد اشاره کرد و گفت: با توجه به مشکلات موجود در زمینه تأمین و خرید زمین مورد نیاز برای احداث این تصفیه‌خانه، مقرر شد شهرداری منطقه ۷ ظرف دو هفته جلسه‌ای با حضور تمامی مسئولان ذی‌ربط در داخل و خارج از شهرداری برگزار و موضوع را تعیین تکلیف کند.

او افزود: در صورت نیاز به ارائه لایحه به شورای شهر برای رفع این مشکل، شهرداری باید موضوع را پیگیری و لایحه مربوطه را برای تصمیم‌گیری به شورا ارائه کند تا این پروژه از وضعیت بلاتکلیفی خارج شود.

تکمیل مطالعات خدمات امدادی و آتش‌نشانی در بافت تاریخی

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز همچنین به بررسی پیش‌بینی خدمات اورژانس و آتش‌نشانی در بافت تاریخی و فرهنگی شهر، به‌ویژه محدوده بین‌الحرمین، اشاره کرد.

زارعی گفت: در جلسه گذشته، هفت موضوع مهم برای ارتقای سلامت، ایمنی، امنیت و دسترسی دستگاه‌های خدمات‌رسان در بافت تاریخی و فرهنگی شیراز تعیین شد که خدمات اورژانس و آتش‌نشانی یکی از این موضوعات است.

او افزود: در جلسه امروز، با حضور متولیان هفت دستگاه و مشاور طرح، مطالعات انجام‌شده، اقدامات اولیه مشاور و دیدگاه‌های دستگاه‌های متولی بررسی و درباره آنها تبادل نظر شد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز خاطرنشان کرد: مقرر شد مطالعات مربوط به این طرح حداکثر تا پایان آذرماه تکمیل شود تا زمینه برای تصمیم‌گیری و اجرای اقدامات لازم در راستای ارتقای خدمات امدادی و آتش‌نشانی در بافت تاریخی و فرهنگی شیراز فراهم شود.

منبع: شورای شهر شیراز 

برچسب ها: شورای شهر شیراز ، پروژه ، ذره بین ، محیط زیست
خبرهای مرتبط
ثبت ملی قنات‌های کلانشهر شیراز
طاهری:
اقلیم شهری هر جغرافیا براساس نحوه زیست آن خطه مدنظر قرار گیرد
در ذره بین بررسی شد؛
خودروی گران قیمت هامر با پلاک قرمز متعلق به کدام دستگاه دولتی است؟ + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
وضعیت ذخایر کالا‌های اساسی در فارس مطلوب ارزیابی می‌شود
دومین «شیراز اکسپو ۱۴۰۵»؛ نمایش ظرفیت‌های اقتصادی فارس در تراز بین‌المللی
آمار تکان‌دهنده از جمعیت اتباع؛ ۴.۸ میلیون تبعه در کشور حضور دارند
رشد ۱۹ درصدی عملکرد وصول درآمد‌های عمومی فارس
رونمایی از کتاب «عهد صادق» در شیراز
اختصاص ۱۸۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی به ۱۸۱ پروژه توسعه‌ای در فارس
شیراز در مسیر ۱۰۰ شهر برتر جهان تا ۱۴۱۴
۳۸ هکتار محصول ذرت کشت‌شده با آب‌های نامتعارف در شمال شرق شیراز امحا شد
۴۸۰ دانش‌آموز در شیراز به مصاف هم می‌روند
هشدار دژکام درباره کم‌توجهی به آموزش‌های تربیتی در مدارس
آخرین اخبار
۱۷۰۰ پروژه شهرداری شیراز زیر ذره‌بین پیوست زیست‌محیطی/ اجرای ۱۴ کیلومتر شبکه انتقال پساب
وضعیت ذخایر کالا‌های اساسی در فارس مطلوب ارزیابی می‌شود
هشدار دژکام درباره کم‌توجهی به آموزش‌های تربیتی در مدارس
فارس در مسیر تولید ۳۸۰ هزار تن سیب/ برداشت ارقام تابستانه آغاز شد
اختصاص ۱۸۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی به ۱۸۱ پروژه توسعه‌ای در فارس
رونمایی از کتاب «عهد صادق» در شیراز
رشد ۱۹ درصدی عملکرد وصول درآمد‌های عمومی فارس
انعقاد قرارداد با سازمان جغرافیایی و حرکت به سمت شهرداری الکترونیک
تخریب بنای تاریخی تلنگری برای حفاظت بیشتر بود/ پیشنهاد تعیین نماینده ویژه برای بافت تاریخی
ابطال پروانه واحدهای صنعتی متخلف در فارس در صورت استفاده از ماینر
سه طرح حمایتی خرید کالا و جهیزیه برای زوج‌های جوان در فارس اجرا می‌شود
۴۸۰ دانش‌آموز در شیراز به مصاف هم می‌روند
آمار تکان‌دهنده از جمعیت اتباع؛ ۴.۸ میلیون تبعه در کشور حضور دارند
۳۸ هکتار محصول ذرت کشت‌شده با آب‌های نامتعارف در شمال شرق شیراز امحا شد
رقابت ۵ هزار داوطلب کنکور سراسری در حوزه‌های امتحانی پیام نور فارس
شیراز در مسیر ۱۰۰ شهر برتر جهان تا ۱۴۱۴
دومین «شیراز اکسپو ۱۴۰۵»؛ نمایش ظرفیت‌های اقتصادی فارس در تراز بین‌المللی
فعالیت تمام‌وقت واحد‌های قضایی فارس در ۲۷ و ۲۸ مردادماه/ دورکاری لغو شد
آزادگان الگوی نسل‌های امروز برای تداوم فرهنگ ایثار و مقاومت هستند
۲۲۲۹ آزاده از فارس در دوران دفاع مقدس به اسارت دشمن درآمدند
۱۹ مصدوم در حوادث رانندگی فارس
اعلام دورکاری و کاهش ساعت کاری ادارات در فارس
۴۶۲ بازدید بهداشتی از استخرهای فارس؛ یک استخر تعطیل شد
کل پهنه شیراز طبق مصوبه دولت کاربری گردشگری دارد