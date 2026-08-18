باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران، در مراسم افتتاحیه بیستوششمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان، با اشاره به شرایط برگزاری این نمایشگاه اظهار کرد: امسال بیستوششمین دوره نمایشگاه صنعت ساختمان را با وجود تمامی سختیها و مشکلات موجود در کشور، بهویژه برای صاحبان صنایع، برگزار میکنیم.
وی با اشاره به اینکه برخلاف برخی مطالب منتشرشده، نمایشگاه امسال بهتر و وسیعتر از سال گذشته برگزار شده است. بیش از ۸۰۰ شرکت و بیش از هشت کشور دنیا نیز در آن مشارکت کردهاند گفت: امسال شاهد حضور هیأتهای تجاری از ۱۲ کشور دنیا هستیم. با وجود نگرانیها، خوشبختانه استقبال کمنظیری از این نمایشگاه صورت گرفت که نشاندهنده اهمیت آن در عرصه ملی و بینالمللی است و از این بابت خوشحال هستیم.
رئیس اتاق تعاون ایران ادامه داد: آنچه در این نمایشگاه خود را نشان میدهد، ارتقای کمی و کیفی این رویداد است. تولیدکنندگان ما از نظر کیفیت و قیمت، نسبت به بسیاری از کشورهای دنیا شرایط بهتری دارند و تولیدات کشورمان از نظر کیفیت و قیمت، بیتردید در اولویت قرار دارند. عزیزانی که بار تولید را بر دوش میکشند، میتوانند ادعا کنند که در زمینه ساختمان حرفی برای گفتن داریم و صادرات بسیار خوبی نیز در این زمینه انجام میشود.
او گفت:آنچه اکنون باعث نگرانی است، موضوع تقاضاست؛ وگرنه در بخش عرضه شرایط خوبی داریم. به دلیل شرایط عمومی اقتصاد کشور، متأسفانه شاهد رکود بودهایم.آنچه اکنون باعث نگرانی است، موضوع تقاضاست؛ وگرنه در بخش عرضه شرایط خوبی داریم. به دلیل شرایط عمومی اقتصاد کشور، متأسفانه شاهد رکود بودهایم. سال گذشته ۱۲.۳ درصد کاهش داشتیم و این روند نشاندهنده شکاف موجود میان عرضه و تقاضاست. ادامه این شرایط میتواند به بخش ساختمان آسیب بزند.
وی افزود: سال گذشته ۱۲.۳ درصد کاهش داشتیم و این روند نشاندهنده شکاف موجود میان عرضه و تقاضاست. ادامه این شرایط میتواند به بخش ساختمان آسیب بزند. موضوع تامین مالی نیز بسیار مهم است. دست بانکها در زمینه اختصاص تسهیلات باز نیست، اما همچنان به تامین مالی نیاز داریم تا این روند بتواند مسیر روبهرشد خود را ادامه دهد.
رئیس اتاق تعاون ایران استفاده از ظرفیت سرمایهگذاری مردم را یکی از راهکارهای موجود دانست و اظهار کرد: استفاده از ظرفیت سرمایهگذاری مردم راهحل خوبی است و باید در این زمینه فکر کنیم. در اقتصاد مقاومتی که یادگار رهبر شهید است، حضور مردم اهمیت زیادی دارد و یکی از عرصههایی که میتوان اقتصاد مقاومتی را در آن مشاهده کرد، بخش مسکن است. باید در این زمینه به افزایش بهرهوری و سایر ظرفیتهای موجود توجه شود.
عبداللهی با بیان اینکه بخش تعاون میتواند در این زمینه پیشرو باشد، گفت: به نظر من پیشرو این بخش میتواند حوزه تعاون باشد و بهترین راه حضور مردم در اقتصاد، تعاونیها هستند. تعاونیها طی چهار دهه گذشته بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تحویل دادهاند و آنچه کارنامه تعاونیها را مطلوب نشان میدهد، همین میزان تولید مسکن است.
وی توضیح داد:در حال حاضر بیش از ۸۰ هزار واحد مسکونی در حال ساخت داریم که میانگین پیشرفت آنها حدود ۶۸ درصد است. اگر مشکلات موجود نیز با کمک دستگاهها برطرف شود، این واحدها را تا یک سال و نیم آینده تحویل خواهیم داد. موضوع مهم در این زمینه، تأمین مالی از طریق بانک مسکن است.
رئیس اتاق تعاون ایران همچنین درباره واحدهای باقیمانده مسکن مهر گفت: موضوع مهم دیگر، واحدهای باقیمانده مسکن مهر است که با همتی که اتاق تعاون داشت، خوشبختانه بیش از ۱۱ هزار واحد را تحویل دادیم و مابقی نیز در دست اجراست. مشکلات تسهیلات موجود نیز حل خواهد شد و طی یک سال آینده، انشاءالله پرونده مسکن مهر بسته میشود.
عبداللهی در ادامه با اشاره به نقش بخش تعاون در تأمین معیشت مردم، کالاهای اساسی و بخش کشاورزی گفت: در زمینه تأمین معیشت مردم، کالاهای اساسی و کشاورزی نیز بخش تعاون حضور پررنگی داشته است. بنده به عنوان نماینده این بخش اعلام میکنم که با تمام توان در کنار دولت هستیم و به رفع نیازهای جامعه کمک خواهیم کرد، بهویژه در زمینه مسکن مهر.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با حمایتهای موجود، اقدامات و اتفاقات خوبی در حوزه مسکن و صنعت ساختمان رقم بخورد.