رقابت‌های مقدماتی تنیس جوانان، انتخابی رولان گاروس با ادامه پیروزی‌های نماینده ایران همراه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه مسابقات انتخابی رولان گاروس که به میزبانی قزاقستان در حال برگزاری است کیارش صادقی در دومین دیدار خود به مصاف نماینده عربستان رفت و موفق شد این دیدار را با نتایج ۶ بر ۳ و ۶ بر یک به سود خود خاتمه دهد.

نماینده تنیس ایران که روز گذشته تنیسور ازبکستان را شکست داده بود فردا باید به مصاف نمایده قزاقستان برود.

در گروه چهارم این مسابقات صادقی با تنیسور‌هایی از ازبکستان، عربستان و قزاقستان همگروه است. در بخش پسران و در مقدماتی تنیس جوانان، انتخابی رولان گاروس ۱۶ تنیسور حضور دارند که رقابت‌های خود را در منطقه غرب و آسیا مرکزی دنبال می‌کنند.

برترین‌های این مسابقات قرار است در رقابت‌های کسب سهمیه رولان گاروس در ژاپن به میدان بروند تا شانس خود را برای حضور در این رویداد به چالش بکشند. این مسابقات ۲ ماه آینده با حضور برترین‌های قاره آسیا برگزار خواهد شد.

برچسب ها: رولان گاروس ، تنیس
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